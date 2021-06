Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 30 giugno 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 30 giugno 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00, come di consueto. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 29 giugno registrava 679 i nuovi contagi su 190.635 test e 42 decessi di cui 22 da un ricalcolo della Campania. Le persone attualmente positivi sono 52.824 di cui 270 ricoverate in terapia intensiva e 1.676 ricoverate con sintomi.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 30 giugno 2021

Nuovi casi: --, ieri 679

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 190.635 molecolari: -- rapidi: --

Attualmente positivi: --, ieri 52.824

Ricoverati: --, ieri 1.676

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 270 di cui 9 nuovi

Deceduti dopo un tampone postivo: --, ieri 127.542

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --

Totale Dimessi/Guariti: --

Vaccinati : 18.410.229 persone pari al 34% della popolazione con più di 12 anni, 51.007.304 le dosi somministrate ovvero l'92.2% delle 37.404.244 dosi consegnate da Pfizer , delle 5.445.037 consegnate da Moderna e dei 10.406.506 vaccini AstraZeneca e 2.046.506 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 534mila dosi di cui 305mila prime dosi

: 18.410.229 persone pari al 34% della popolazione con più di 12 anni, 51.007.304 le dosi somministrate ovvero l'92.2% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 534mila dosi di cui 305mila prime dosi Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 30 giugno 2021: l'86% degli over 80, il 55% dei settantenni, e il 47% dei sessantenni, il 37% dei cinquantenni, il 21% dei quarantenni, il 16% dei trentenni e il 13% dei ventenni e l'2% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Da lunedì 28 giugno tutte le regioni d'Italia sono in zona in area bianca, non c'è più coprifuoco né obbligo di mascherine all'aperto tranne in presenza di assembramenti.

Valle d'Aosta : --

: -- Piemonte : --

: -- Liguria : --

: -- Lombardia : --

: -- Trentino : --

: -- Alto Adige : 8 nuovi casi e nessun decessi da venti giorni. Ieri saldo ospedalizzati: Ti (3), ricoveri (6). Un altoatesino su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino,1.559 le persone vaccinate risultate poi positive "con decorso non privo di sintomi" come riferito dall'assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann.

: 8 nuovi casi e nessun decessi da venti giorni. Ieri saldo ospedalizzati: Ti (3), ricoveri (6). Un altoatesino su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino,1.559 le persone vaccinate risultate poi positive "con decorso non privo di sintomi" come riferito dall'assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann. Veneto : --

: -- Friuli Venezia Giulia : --

: -- Emilia Romagna : --

: -- Marche : 15 nuovi casi

: 15 nuovi casi Toscana : 37 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -4 (24), ricoveri -12 (114)

: 37 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -4 (24), ricoveri -12 (114) Umbria : --

: -- Abruzzo : --

: -- Lazio : --

: -- Molise : --

: -- Puglia : --

: -- Campania : --

: -- Basilicata : 8 nuovi casi.

: 8 nuovi casi. Calabria : --

: -- Sicilia : --

: -- Sardegna: --

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sarà chiamato a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus.

Si pensa a zone rosse locali per contrastare la diffusione dei contagi da variante delta

Il Cts ha dato parere favorevole alla riaperture delle discoteche, ma i balli saranno consentiti solo all'aperto e l'accesso solo con green pass. Il generale Figliuolo ha invitato tutti a un atteggiamento di responsabilità.

Come va la pandemia

Sono 96 i Paesi che, al 29 giugno, hanno segnalato casi di variante Delta di Sars-CoV-2. Un dato "probabilmente sottostimato" per le "limitate capacità di sequenziamento" necessario a identificare i mutanti del coronavirus pandemico.

La Russia ha registrato oggi un nuovo record di decessi legati al coronavirus: sono 669 nelle ultime 24 ore. Le infezioni registrate nelle ultime 24 ore sono 21.042, tra cui 5.823 a Mosca. Preoccupazione anche in Giappone dove il bollettino quotidiano del ministero della Salute ha confermato come ultimo dato aggiornato a ieri 1.381 nuovi casi di coronavirus e 30 decessi. Mentre il numero dei pazienti ricoverati in gravi condizioni in tutto il Paese è fermo a 552 le criticità più allarmanti per il sistema sanitario appaiono sotto controllo. Continua invece a salire il numero di contagi giornaliero nella capitale Tokyo, giunto ieri a 476, con una media settimanale in risalita del 22% rispetto alla settimana precedente.

Il governo britannico ha invitato i tifosi inglesi a evitare la trasferta a Roma, dove sabato la loro nazionale affronterà l'Ucraina nei quarti di finale degli Europei di calcio