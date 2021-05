Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 30 maggio 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, domenica 30 maggio 2021

L'epidemia di Covid 19 in Italia: il bollettino di oggi, domenica 30 maggio 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia, con i numeri sui contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Nel frattempo, arriveranno i dati delle singole Regioni.

Nel bollettino di ieri, sabato 29 maggio, sono stati registrati 2.351 nuovi casi e 83 morti, dati in calo che confermano quelli delle ultime settimane. Intanto da domani, lunedì 31 maggio, tre Regioni italiane passeranno in zona bianca: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. In queste tre aree ci saranno quindi regole differenti dal resto d'Italia, che rimane invece in zona gialla.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di domenica 30 maggio 2021

L'Unita' di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 233 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 7 dopo test antigenico), pari al 2,2% di 10.457 tamponi eseguiti, di cui 7.010 antigenici. Dei 233 nuovi casi, gli asintomatici sono 91 (39,1%).I casi sono 30 di screening, 155 contatti di caso, 48 con indagine in corso, 1 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 30 in ambito scolastico e 202 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 364.176, di cuo 29.359 Alessandria, 17.365 Asti, 11.431 Biella, 52.563 Cuneo, 27.982 Novara, 194.967 Torino, 13.605 Vercelli, 12.902 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.490 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.512 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 383.693 casi di positività, 190 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.910 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'1,6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid: alle 15 sono state somministrate complessivamente 2.628.733 dosi; sul totale, 964.877 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 34 nuovi casi, seguita da Modena (28), Forlì (24), Reggio Emilia (21) e Parma (20). Poi Rimini (19), Ravenna (15), Cesena (11) e Ferrara (9). Infine, Piacenza (5) e il Circondario Imolese (4).

Sono 56.643 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 30 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.302.238 tamponi, per un incremento complessivo di 1.062 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.461 in tutto).

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.175 tamponi molecolari sono stati rilevati 31 nuovi contagi, per una percentuale di positività dell'1,43%. Sono inoltre 1.368 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi, per una percentuale di positività dello 0,22%. Oggi non si registrano decessi. I ricoveri nelle terapie intensive sono 5 e scendono a 36 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. ''Oggi su oltre 9.300 tamponi nel Lazio (-2.011) e quasi 11.000 antigenici per un totale di oltre 20.000 test, si registrano 278 nuovi casi positivi (-29), i decessi sono 6 (-4), i ricoverati sono 913 (-20). I guariti 1.253, le terapie intensive sono 152 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,3% i casi a Roma Città sono a quota 159". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Tornano sotto quota 100 i nuovi casi di covid 19 oggi in Puglia, con una forte diminuzione rispetto a ieri, a fronte di una decrescita del numero dei test. In calo anche i decessi. Continua anche la crescita dei guariti a livelli moderati e la flessione degli attuali positivi. I pazienti ricoverati decrescono. E' la sintesi del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 5.395 tamponi per l'infezione da coronavirus sono stati rilevati 90 casi positivi.

In Toscana sono 263 i nuovi casi positivi al Covid (252 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico), che portano il totale a 241.275 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 226.182 (93,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.273 tamponi molecolari e 6.275 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,6% è risultato positivo. Sono invece 6.313 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.387, -2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 532 (25 in meno rispetto a ieri), di cui 110 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 6 uomini e 2 donne con un'età media di 85,9 anni.

