Coronavirus, il bollettino di oggi 30 novembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 30 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 30 novembre 2020 dovrebbe confermare il rallentamento della seconda ondata dopo che ieri sono ulteriormente calati i ricoveri anche in area critica. Il tasso di crescita settimanale dei nuovi casi ha segnato complessivamente meno 23%. La scorsa settimana era meno 5%. Fino a due settimane fa c'era il segno più.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri domenica 29 novembre registrava 20.648 nuovi contagiati e 541 morti. In calo ricoveri (-420) e terapie intensive (-9). Il virus rallenta davvero.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 30 novembre 2020​​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Valle d'Aosta :

: Alto Adige : 183 nuovi casi su 351 testati. Un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri +5

: 183 nuovi casi su 351 testati. Un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri +5 Toscana : 893 nuovi casi su 3.742 testati. 40 i decessi: 28 uomini e 12 donne con un'età media di 82,7 anni. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri -6. 40.164 le persone in isolamento a casa.

: 893 nuovi casi su 3.742 testati. 40 i decessi: 28 uomini e 12 donne con un'età media di 82,7 anni. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri -6. 40.164 le persone in isolamento a casa. Campania :

: Abruzzo: 556 nuovi casi su 4184 tamponi. 7 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri +55

Di seguito le altre regioni

Le zone arancioni

Piemonte :

: Lombardia:

Friuli Venezia Giulia : 575 nuovi casi su 6980 tamponi. 21 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri +13.

: 575 nuovi casi su 6980 tamponi. 21 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri +13. Emilia Romagna : 2.041 nuovi casi su 10.992 tamponi. 39 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4, ricoveri +87.

: 2.041 nuovi casi su 10.992 tamponi. 39 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4, ricoveri +87. Marche : 252 nuovi casi su 955 testati.

: 252 nuovi casi su 955 testati. Umbria : 68 nuovi casi su 480 tamponi. 13 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti =, ricoveri +12.

: 68 nuovi casi su 480 tamponi. 13 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti =, ricoveri +12. Puglia :

: Basilicata : 94 nuovi casi su 673 tamponi. 8 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3, ricoveri +11.

: 94 nuovi casi su 673 tamponi. 8 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3, ricoveri +11. Calabria:

Restano zone gialle :

Liguria :

: Trentino :

: Veneto : 2003 nuovi casi su 8985 tamponi. 34 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i +9, ricoveri +18.

: 2003 nuovi casi su 8985 tamponi. 34 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i +9, ricoveri +18. Lazio :

: Molise : 87 nuovi casi su 762 testati. Un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri +1.

: 87 nuovi casi su 762 testati. Un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1, ricoveri +1. Sicilia :

: Sardegna:

Coronavirus, le ultime notizie

Tra sette giorni mezza Italia sarà in zona gialla. E a Natale praticamente tutto il paese si troverà con le restrizioni più leggere. Il pronostico prevede che in base al report dell'Istituto Superiore di Sanità che viene pubblicato ogni venerdì, domenica prossima in "giallo" arriveranno Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria.

Tuttavia nel nuovo Dpcm del 3 dicembre ci saranno nuove regole stabilite dal governo per limitare i contagi in occasione delle festività di Natale. Il ministro della Salute Roberto Speranza illustrerà il provvedimento in Parlamento mercoledì 2 dicembre. Gli ultimi nodi dovrebbero essere sciolti tra oggi - quando è in programma un incontro con le regioni e i comuni - e domani durante l'ultimo colloquio con i capigruppo di maggioranza. Sui ricongiungimenti tra figli e genitori "c'è un confronto che andrà avanti, ma qui si tratta di dare priorità assoluta alla difesa delle reti sanitarie.

Praticamente tutte le Regioni sono oltre la soglia critica per le terapie intensive.