Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 30 ottobre: i dati dalle regioni e i nuovi focolai

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì dì 30 ottobre 2020

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 30 ottobre 2020. Mentre diverse Regioni sono già a rischio chiusura, i contagi in Italia continuano ad essere in crescita: ieri è stato raggiunto il picco di 26831 nuovi casi con 217 morti. Intorno alle ore 17 il ministero della Salute pubblicherà i dati sulla situazione epidemiologica aggiornati ad oggi, venerdì 30 ottobre 2020, con i contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Nel frattempo arriveranno i numeri dalle singole Regioni: quelle su cui aleggia l'ombra di un possibile lockdown sono Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta, dove l'indice di contagiosità Rt è intorno a 1,5.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, i dati dalle Regioni

Altro balzo di contagi da coronavirus in Veneto: per la prima volta sono stati superati i 3.000 casi di positività in un solo giorno, per l'esattezza 3.012. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale di infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 54.256. Si contano anche 17 vittime, per un dato complessivo di 2.388 morti dall'inizio dell'epidemia. Nelle terapie intensive ora vi sono 122 malati, 20 più di ieri, mentre i ricoveri nei reparti non critici sono 877 (+18).

