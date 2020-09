Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 30 settembre: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 30 settembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid di nuovo sopra quota 50mila: ieri inoltre si sono contati ben 24 decessi per Covid.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri martedì 29 settembre registrava 1.648 nuovi casi su oltre 90mila tamponi processati, un nuovo balzo dei ricoveri (3.319, +78) e dei pazienti gravi (271 in terapia intensiva, +7). Ieri la regione con più casi era la Campania (+286), seguita da Lazio (219) e Lombardia (203). Nessuna regione a zero contagi, sopra i 100 casi anche la Sicilia (163) e il Veneto (140).

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 30 settembre 2020​​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Nel Lazio a Roma anche il Senato della Repubblica chiude per Covid dopo la notizia di due senatori del Movimento 5 stelle risultati positivi al Covid-19: bloccati tutti i lavori e palazzo Madama chiuso per sanificazione.

In Veneto sono 155 i nuovi casi di contagio, registrato anche un decesso rispetto a ieri; il numero delle vittime sale così a 2.178. Le persone attualmente positive inj regione sono 3.752. Balzo in avanti dei ricoverati, 225 (+12), mentre sono 28 (+1) i pazienti in terapia intensiva.

In Toscana notificati 120 nuovi positivi su 7.703 tamponi (età media 43 anni) e il 65% è risultato asintomatico. Di seguito i casi di positivita' sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 4.297 i casi complessivi ad oggi a Firenze (36 in piu' rispetto a ieri), 884 a Prato (9 in piu'), 1.030 a Pistoia (5 in piu'), 1.535 a Massa (3 in piu'), 1.821 a Lucca (9 in piu'), 1.566 a Pisa (32 in piu'), 739 a Livorno (8 in piu'), 1.170 ad Arezzo (13 in piu'), 633 a Siena (3 in piu'), 605 a Grosseto (2 in piu'). Complessivamente 3.283 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi mentre le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 119 (2 in più), 22 in terapia intensiva (2 in pià rispetto a ieri).

Nelle Marche registrati 23 positivi su 788 tamponi: 10 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 8 soggetti sintomatici, 5 contatti in ambito domestico, 2 contatti stretti di casi positivi, 1 caso rilevato dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 casi rilevati in contesto scolastico/universitario e 5 casi in fase di verifica.

In Basilicata 32 positivi su 883 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. I lucani attualmente positivi sono 229, le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 13. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria - che in Basilicata ha provocato 29 morti mentre sono 407 le persone guarite dal covid - sono stati analizzati 73.036 tamponi, 72.236 dei quali sono risultati negativi.

In Sardegna morti due anziani che erano ricoverati da diverse settimane all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari: un 93enne di Sinnai e un 78enne di Goni. Riprendono a salire anche i contagi. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 82 nuovi casi.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Si sarebbe ridotta la letalità della sindrome da coronavirus: è passata dal 14,5 per cento dei contagiati della prima ondata (fino al 16 giugno), all'11,5 per cento attuale (dati al 24 settembre). Ma i contagi sono in forte crescita specie in alcune Regioni da tenere sotto particolare osservazione. È quanto emerge dall'aggiornamento al 24 settembre dei dati relativi all'emergenza Covid-19 dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane coordinato da Walter Ricciardi, Direttore dell'Osservatorio e Ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica, campus di Roma e da Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell'Osservatorio.

I dati suggeriscono che nella prima fase sarebbero state molto numerose le persone positive al Covid-19 non intercettate dal sistema di sorveglianza e ciò avrebbe favorito la circolazione di molte persone in grado di trasmettere il virus al resto della popolazione. Secondo i dati pubblicati agli inizi di agosto dell'indagine campionaria, svolta dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) in collaborazione con il Ministero della Salute e la Croce Rossa, che ha stimato, attraverso test sierologici, il numero di contagiati al 27 luglio, circa 1 milione e mezzo di persone, pari al 2,5 per cento della popolazione, hanno sviluppato gli anticorpi per il SARS-CoV-2. Tale prevalenza è superiore di circa 6 volte rispetto ai casi notificati, confermando che la prevalenza dei contagiati fosse sottostimata.