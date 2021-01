Coronavirus, il bollettino di oggi 31 gennaio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni. Tutti i dati sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, domenica 31 gennaio 2021

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, domenica 31 gennaio 2021. Come di consueto, intorno alle ore 17, il ministero della Salute comunicherà i dati aggiornati sull'epidemia di coronavirus in Italia, con i nuovi casi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Nel bollettino di ieri, sabato 30 gennaio, ci sono stati 12.715 nuovi contagi e 421 morti, in calo rispetto al giorno precedente. Intanto, da domani, lunedì 1° febbraio, quasi tutti Italia diventerà zona gialla, con regole meno stringenti nella maggior parte delle regioni.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 31 gennaio 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa dei dati nazionali del bollettino di oggi, ecco i dati in arrivo dalle singole regioni:

"Oggi su oltre 9mila tamponi nel Lazio (-3.625) e quasi 14 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 943 casi positivi (-195), 39 i decessi (+12) e +1.498 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri, stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%". Lo rendo noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Salgono rispetto a ieri in Puglia i nuovi casi positivi al covid 19, un dato che va messo in relazione con la diminuzione del numero dei test effettuati. Secondo quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, oggi sono stati registrati 8.186 test per l'infezione e sono stati rilevati 1.069 casi positivi: 354 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 92 nella provincia Bat, 321 in provincia di Foggia, 80 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Un caso di provincia non nota è stato attribuito e riclassificato.

In Toscana sono complessivamente 134.456 i casi di positività al coronavirus dall'inizio della pandemia, 510 in più rispetto a ieri (507 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 121.079 (90,1% dei casi totali).

Sono 31 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 28 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 661 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata risulta deceduta una persona di Ruvo del Monte mentre i lucani guariti sono 28. Per il terzo giorno consecutivo è stato rivisto il numero delle guarigioni. ''A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto Superiore di Sanità - precisa la task force regionale - sono state registrate ulteriori 328 guarigioni relative al periodo antecedente''. Quindi nel bollettino di oggi le guarigioni conteggiate sono 356. Di conseguenza i lucani attualmente positivi scendono a 5.212 mentre sono 7.309 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 316 quelle decedute.

Coronavirus, le ultime notizie