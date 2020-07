Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 31 luglio 2020: la mappa dei focolai

Coronavirus, dopo il balzo dei casi di contagio registrati negli ultimi giorni ci si attende una conferma ( o una smentita) del preoccupante trend alle 17:00 nella consueta sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 31 luglio 2020.

Negli ultimi giorni sono infatti tornate ad essere più le persone che ogni giorno si ammalano di covid-19 piuttosto che coloro che guariscono dalla malattia: l'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di ieri indicava un forte aumento dei nuovi casi, ben 386 in 24 ore rispetto ai 289 registrati nella giornata di mercoledì. Il dato più alto dallo scorso 5 giugno ma pensantemente condizionato dai 130 migranti risultati positivi al tampone a Treviso nello stabile che ospita un centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo. Sempre in una comunità di accoglienza a Saluzzo (Cuneo) sono state registrate 20 persone positive. A Padova sono più di 10 le persone contagiate da una badante rientrata dalla Moldavia nella prima settimana di luglio. In provincia di Mantova oltre 50 persone sono state contagiate tra un macello e un salumificio situati a poca distanza tra loro. Legato al luogo di lavoro è un focolaio con decine di casi positivi a Rovereto, in Trentino.

In attesa del bollettino delle 17:00 si può seguire la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 31 luglio 2020

++ articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Lombardia oggi si contano 4 morti e 77 nuovi casi.

In Veneto si registrano 117 positivi in più rispetto a ieri mattina: la forte crescita legata al focolaio trevigiano. In isolamento 3.740 persone, 136 in più rispetto a ieri, i ricoverati sono 117, 6 i pazienti in terapia intensiva 6 persone, mentre si registra una nuova vittima. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione sono 1000 gli attualmente positivi.

In Alto Adige si registrano 15 nuove infezioni da coronavirus, su 1.109 tamponi effettuati. Sono 614 le persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare.

Nel Lazio si registrano 18 nuovi casi: di questi 4 provengono da altre regioni e 5 sono casi di importazione. Intanto è iniziato lo screening per coloro che rientrano dalla Romania. Tra i nuovi casi una donna di rientro da Bormio, un uomo ricoverato di rientro dalla Polonia, una donna residente a Milano. Altre due persone appartengono alla stessa famiglia con link ad un caso positivo segnalato da Lecce. Un caso riguarda un uomo di rientro dall'Albania. Altri casi riguardano pazienti individuati dai tamponi predisposti preventivamente ai ricoveri in ospedale. A Sabaudia individuato un positivo in un chiosco sulla spiaggia a Sabaudia che è stato temporaneamente chiuso. Un secondo caso sempre in provincia di Latina riguarda di una donna di rientro dalla Moldavia già posta in isolamento. Preoccupazione per un possibile focolaio legato ai 334 migranti trasferiti dalla Sicilia: 15 sono positivi e 9 si sono resi irreperibili. Complessivamente nel Lazio sono 945 i positivi a Covid-19, di cui 183 ricoverati e 9 in terapia intensiva, mentre 753 sono in isolamento a casa.

In Toscana si segnalano 14 casi in più rispetto a ieri: tre dei 14 casi odierni sono da ricollegarsi al focolaio evidenziatosi nella zona del Mugello. Complessivamente 10 casi sono stati registrati in provincia di Firenze, 1 a Prato, 1 a Massa, 1 a Pisa, 1 a Siena. Complessivamente, 370 persone sono in isolamento a casa, sono 1.330 coloro che si trovano in isolamente poiché contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 17 (stabili rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

In Abruzzo si registrano 5 nuovi casi (2 a L'Aquila, 1 a Pescara) mentre scendono a 13 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (-1 rispetto a ieri); 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 97 (+6 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 111, con un aumento di 5 unità rispetto a ieri.

In Campania oggi sono registrati 9 contagi risultato del tracciamento dei contatti di casi già noti.

In Puglia due casi positivi riguardano rispettivamente la provincia di Bari e la provincia di Foggia. Tra i nuovi positivi un bambino di 4 mesi asintomatico mentre i genitori sono risultati negativi al test. Purtroppo dopo tre giorni consecutivi senza decessi, oggi si registra un morto in provincia di Bari. Complessivamente in regione sono 95 i casi attualmente positivi (+1) dei quali 18 ricoverati (+1) e nessuno in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4611 così suddivisi: 1.504 nella provincia di Bari; 382 nella provincia di Bat; 671 nella provincia di Brindisi; 1186 nella provincia di Foggia; 557 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.

++ sezione in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Coronavirus, le ultime notizie

Intanto in relazione al riacutizzarsi dell'ondata in Spagna le autorità tedesche hanno deciso di classificare tre comunità autonome (regioni) spagnole come zone a particolare rischio di contagio da coronavirus: Catalogna, l'Aragona e la Navarra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nuove misure restrittive sono state introdotte in Inghilterra per contrastare l'aumento dei casi: il premier britannico Boris Johnson ha incoraggiato cl'uso della mascherina nei musei, nei luoghi di culto, nei cinema" e "in altri luoghi". Nel Nord dell'Inghilterra (Greater Manchester, West Yorkshire e East Lancashire) i residenti non potranno incontrarsi con altre famiglie in case private o giardini.