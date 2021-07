Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 31 luglio 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

L'epidemia di Covid 19 in Italia: il bollettino di oggi, sabato 31 luglio 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà in dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, dai nuovi casi ai decessi, passando per i ricoveri in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano.

Nel bollettino di ieri, venerdì 30 luglio 2021, sono stati registrati 6.619 nuovi casi e 18 morti. L'aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane, con la Variante Delta che è diventata dominante in Italia, gli esperti temono che si tratti della quarta ondata della pandemia. Intanto, se la situazione non dovesse migliorare, ci sono tre regioni che potrebbero passare in zona gialla da fine agosto: Lazio, Sardegna e Sicilia.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di sabato 31 luglio 2021

Sono in leggera diminuzione oggi in Puglia i nuovi casi di Covid19 come anche in flessione sono i test. Per fortuna non si registrano morti, anzi un decesso registrato per errore nei giorni scorsi in provincia di Bari è stato tolto dal database. Prosegue a ritmo blando l'aumento dei guariti e per questo gli attuali positivi 'salgono' ancora. Si registra anche un lievissimo calo dei ricoverati. Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano,. stilato dalla regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute oggi in Puglia, sono stati registrati 11.703 test per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 232 casi positivi: 60 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 25 nella provincia Bat, 36 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 42 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

