Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 31 ottobre 2020: i nuovi casi regione per regione

Coronavirus: nel bollettino di oggi, sabato 31 ottobre 2020, tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri sono stati registrati 31.084 nuovi casi di coronavirus su oltre 215mila tamponi effettuati. Solo due giorni fa i nuovi positivi erano stati 26.831 e ancora prima 24.991. Il numero dei contagiati dunque continua a crescere e preoccupa sempre di più la situazione negli ospedali: solo ieri sono stati registrati 1.125 ricoveri, mentre sono 1.746 i pazienti in terapia intensiva (+95).

Numeri impressionanti che potrebbero spingere il governo ad intervenire già nelle prossime ore. In un'intervista alla festa del quotidiano 'Il Foglio', il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto che "si stanno tenendo incessantemente" riunioni di governo per discutere del prossimo dpcm, "che sicuramente sarà più restrittivo". "Dobbiamo capire se anticipare le mosse per evitare che la curva peggiori", ha poi aggiunto il titolare della Farnesina. E una riunione per discutere di eventuali misure restrittive è stata convocata proprio in queste ore dal premier Giuseppe Conte. All'incontro saranno presenti i capidelegazione di maggioranza, il ministro Francesco Boccia, il sottosegretario Riccardo Fraccaro e i membri del Comitato tecnico scientifico. Da quanto si apprende nel corso della riunione saranno analizzati gli ultimi rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'ultimo report dell'Iss fotografa una situazione in rapido deterioramento. Nel periodo 08 - 21 ottobre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è risultato pari a 1,70. L'Istituto superiore di Sanità che definisce "a rischio elevato" 11 regioni, mentre ce ne sono 4 (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) più la provincia di Bolzano, che sono già nello scenario 4. "In alcune Regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo".

Coronavirus, i dati dalle regioni

In Veneto sono stati registrati 2967 nuovi casi di positività rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono invece 908. Oggi si registra un incremento di 127 persone. Il totale delle vittime è invece salito a 2401. A dare i numeri dell'epidemia è stato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nella consueta diretta Facebook. Secondo Zaia, "il 30% dei pazienti in terapia intensiva è sotto i 60 anni, il 30% tra 60 e 70 anni, il 30% tra 70 e 80 anni, e il 10% sopra gli 80. Sembra che ci sia anche una riduzione della mortalità in terapia intensiva - ha aggiunto il governatore -, dato dal fatto che i ricoverati sono più giovani ed entrano con minori o assenti patologie pregresse".

In Toscana sono stati accertati 2.540 casi in più rispetto a ieri (2.085 identificati in corso di tracciamento e 455 da attività di screening) su 16.176 tamponi. Sono 9.589 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 26,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.249 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. I ricoverati sono 1.209 (49 in più rispetto a ieri), di cui 163 in terapia intensiva (10 in più). Sono 25 i nuovi decessi: 14 uomini e 11 donne con un'età media di 84 anni.

Oltre 200 casi in meno in Umbria rispetto al record di contagi di ieri. Il bollettino regionale indica al 31 ottobre 2020 483 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore - ieri erano stati 729 - a fronte di 4177 tamponi effettuati.

In Abruzzo i casi di coronavirus sono 450 su un totale di 3.887 tamponi eseguiti. I positivi di oggi sono residenti in provincia dell'Aquila (171), Chieti (93), Pescara (59), Teramo (137). Il totale risulta superiore di 10 unità, per il riallineamento di residenze in precedenza non inserite. I decessi sono 8, mentre arrivano a 3.799 i guariti/dimessi.

Sono 762 i nuovi casi positivi in Puglia dove si registrano anche 10 decessi: 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat. Oggi sono stati registrati 6.279 test per l'infezione da SARS-COV-2.

Gli attualmente positivi sono 6.203 e 400 i ricoverati (di cui 29 in terapia intensiva), altre 5.803 persone sono in isolamento domiciliare.

Il grafico in basso mostra la situazione nelle terapie intensive e nei reparti ospedalieri nelle varie regioni italiane:

