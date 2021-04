Coronavirus, il bollettino di oggi 4 aprile 2021: i nuovi casi regione per regione e la mappa dei contagi

Bollettino Covid di Pasqua. I nuovi casi, i morti e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza nel bollettino del ministero della Salute di oggi, domenica 4 aprile 2021. Rezza: "In Italia siamo al giro di boa"

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, domenica 4 aprile 2021, Pasqua. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri (nei reparti ordinari e in terapia intensiva) e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni nel corso della giornata. Nel pomeriggio poi il dato nazionale del Ministero della Salute. L'ultimo bollettino, quello di sabato, ha rilevato 21.261 i nuovi casi di Covid su 359.214 tamponi, con l'indice di positività al 5,9%.

Coronavirus, il bollettino di domenica 4 aprile 2021

Attualmente positivi: ieri 564.855

Deceduti: a ieri 110.704 (+376)

Dimessi/Guariti: a ieri 2.974.688 (+21.311)

Ricoverati: ieri 32.203 (-205)

Ricoverati in Terapia Intensiva: ieri 3.714 (+10)

Tamponi: a ieri 50.949.110 (+359.214)

Totale casi: a ieri 3.650.247 (+21.261, +0,59%)

Sono 1.185 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e 24 i decessi. Il dato emerge dal report regionale, che porta i totali a 388.786 contagi e 10.738 vittime dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 37.467. Negli ospedali si registra un aumento dei ricoveri (+29) nei reparti ordinari, che hanno 1.938 pazienti, e una diminuzione (-5) nelle terapie intensive, con 297 posti letto occupati.

In Alto Adige sono 81 i nuovi casi di Covid-19 emersi su 4.206 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi registrati ieri sono stati 3 per un totale di 1.138 vittime dall'11 marzo 2020, data della prima vittima riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positivita' sono 48 su 674 tamponi molecolari esaminati e 33 su 3.532 tamponi antigenici effettuati. Su 205.835 persone sottoposte a tampone molecolare, 45.877 sono risultate positive mentre 24.622 quelle al test antigenico. Sono sempre in diminuzione i ricoveri: 76 sono i pazienti covid che si trovano nei normali reparti ospedalieri, 21 quelli in terapia intensiva, 61 quelli in strutture private convenzionate e 73 quelli in isolamento nelle strutture appositamente allestite per l'emergenza.

Sul fronte vaccini, sono 10.990.307 le dosi somministrate a oggi in Italia. 3.423.641 le persone che hanno ricevuto prima e seconda dose.

Covid, Rezza: "In Italia siamo al giro di boa"

Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute parla della situazione del virus in Italia. Le terapie intensive piene erano attese, spiega: "Prima aumenta l'Rt, poi l'incidenza dei casi, poi l'occupazione dei posti letto ospedalieri e infine, purtroppo, c'è la crescita dei decessi. Siamo al giro di boa. Ora il sistema sanitario sta soffrendo e sconta l'accumulo dei casi nelle scorse settimane", afferma. Aprile sarà ancora un mese di restrizioni, avverte Rezza, ma si vede la luce in fondo al tunnel: "Ai tre vaccini ora disponibili, a metà aprile si aggiungerà il quarto e a ridosso dell'estate altri due". Quindi chiede agli italiani "ancora un sacrificio per alcune settimane"