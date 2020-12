Coronavirus, il bollettino di oggi 4 dicembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 4 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 4 dicembre 2020 verrà pubblicato intorno alle ore 17:00 ma durante la giornata seguiremo i dati che via via arrivano dalle regioni, dati oggi particolarmente importanti per determinare il via libera alle riaperture. Oggi, potenzialmente, potrebbero cambiare di 'colore' ben 9 Regioni: Toscana da domenica arancione, Marche, Emilia-Romagna e Umbria potrebbero passare in zona gialla. In bilico la Puglia, l'Abruzzo dovrà aspettare ancora in zona rossa da cui potrebbe uscire la Valle d'Aosta, così come la Campania i cui termini sono già scaduti ieri.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 3 dicembre contiene un drammatico dato: quasi mille morti (993) registrati nelle ultime 24 ore, ben 347 dei quali in Lombardia. Non c'erano mai state così tante vittime correlate al Covid dall'inizio dell’epidemia. Inoltre da ieri per la prima volta la tabella della protezione civile indica il numero di ingressi in rianimazione nelle 24 ore, dato importante per rilevare l'acuirsi o il regresso della gravità dell'ondata pandemica. Ieri c'è stato però un dato positivo: la decrescita degli attualmente positivi, -1.248 in meno di ieri.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 4 dicembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 23.225)

Casi testati: -- (ieri 96.592)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 226.729)

Attualmente positivi: -- (ieri 759.982)

Ricoverati: -- (ieri 31.772, -682)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 3.597, -19)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.664.829)

Deceduti:-- (ieri 58.038, 993 morti registrati nelle 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 846.809)

articolo aggiornato alle ore 14:30 clicca qui per aggiornare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Valle d'Aosta : ieri 0 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: ieri 0 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Alto Adige : 285 nuovi casi su 609 testati (2009 tamponi). 11 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3, ricoveri -10. Ieri 0 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: 285 nuovi casi su 609 testati (2009 tamponi). 11 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3, ricoveri -10. Ieri 0 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Toscana : 1071 nuovi casi su 4152 testati (14074 tamponi). 42 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -9, ricoveri -49. Ieri 18 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva.

: 1071 nuovi casi su 4152 testati (14074 tamponi). 42 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -9, ricoveri -49. Ieri 18 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva. Campania : ieri 0 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: ieri 0 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Abruzzo: ieri 8 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva. Il governatore Marsilio rivendicando come l'indice Rt sia sceso sotto 1 ha chiesto al ministero della Salute di non applicare in maniera burocratica i 14 giorni previsti per la riapertura: la regione è in predicato di restare zona rossa fino al 10 dicembre.

Di seguito le altre regioni.

Le zone arancioni

Piemonte : ieri 10 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: ieri 10 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Lombardia: ieri 32 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

ieri 32 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Friuli Venezia Giulia : ieri 7 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: ieri 7 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Emilia Romagna : ieri 14 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: ieri 14 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Marche : 492 nuovi casi su 1625 testati (3595 tamponi). Ieri 5 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva. Via allo screening di massa (volontario e gratuito) dal 18 dicembre.

: 492 nuovi casi su 1625 testati (3595 tamponi). Ieri 5 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva. Via allo screening di massa (volontario e gratuito) dal 18 dicembre. Umbria : 68 nuovi casi su 3354 tamponi. 4 i decessi. Saldo ospedalizzati; ti +3, ricoveri -16. Ieri 2 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva.

: 68 nuovi casi su 3354 tamponi. 4 i decessi. Saldo ospedalizzati; ti +3, ricoveri -16. Ieri 2 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva. Puglia : ieri 33 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: ieri 33 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Basilicata : 158 nuovi casi su 1701 tamponi, 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -4, ricoveri -13. Ieri 0 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: 158 nuovi casi su 1701 tamponi, 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -4, ricoveri -13. Ieri 0 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Calabria: ieri 2 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

Restano zone gialle :

Liguria : ieri 4 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: ieri 4 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Trentino : ieri 4 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: ieri 4 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Veneto : 3708 nuovi casi su 16772 tamponi. 83 i decessi. Saldo ospedalizzati: T.i +2, ricoveri -24. Ieri 30 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: 3708 nuovi casi su 16772 tamponi. 83 i decessi. Saldo ospedalizzati: T.i +2, ricoveri -24. Ieri 30 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Lazio : ieri 23 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: ieri 23 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Molise : 177 nuovi casi (record) su 1368 testati (1515 tamponi). 2 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti =, ricoveri -1. Ieri 1 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva.

: 177 nuovi casi (record) su 1368 testati (1515 tamponi). 2 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti =, ricoveri -1. Ieri 1 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva. Sicilia : ieri 15 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

: ieri 15 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva Sardegna: ieri 9 ingressi di pazienti critici in Terapia intensiva

Coronavirus, le ultime notizie

Il plateau della "seconda ondata"