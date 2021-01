Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 4 gennaio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di lunedì 4 gennaio 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 4 gennaio 2021 sarà pubblicato intorno alle 17:00 su questa pagina.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri 3 gennaio registrava 14.245 nuovi casi e 347 morti mentre aumentano i numeri dei posti letto occupati, sia in terapia intensiva che nei reparti Covid ordinari.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 4 gennaio 2021

Nuovi casi: -- (ieri 14.245)

Casi testati: -- (ieri 44.310)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 102.974)

Attualmente positivi: -- (ieri 576.214)

Ricoverati: -- (ieri 23.075)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.583, 154 nuovi ingressi)

Totale casi positivi: -- (ieri 2.155.446)

Deceduti: -- (ieri 75.332)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 1.503.900)

Vaccinati: 118.554*

*si tratta poco più del 24% delle 479.700 dosi consegnate da Pfizer al primo gennaio. Altre 470mila dosi sono in arrivo domani 5 gennaio. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

articolo aggiornato alle ore 14:53, clicca qui per aggiornare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Valle d'Aosta : --

: -- Piemonte : --

: -- Lombardia: --

-- Liguria : --

: -- Alto Adige : 142 nuovi casi su 1205 tamponi. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti +1 (25), ricoveri +11 (197+149 nelle strutture private convenzionate.

: 142 nuovi casi su 1205 tamponi. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti +1 (25), ricoveri +11 (197+149 nelle strutture private convenzionate. Trentino : --

: -- Veneto : 1.682 nuovi casi. 50 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (400), ricoveri +18 (3059). Scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio.

: 1.682 nuovi casi. 50 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (400), ricoveri +18 (3059). Scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio. Friuli Venezia Giulia : --

: -- Emilia Romagna : --

: -- Toscana : 313 nuovi casi su 5.210 tamponi. 14 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -6, ricoveri +37.

: 313 nuovi casi su 5.210 tamponi. 14 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -6, ricoveri +37. Marche : 355 nuovi casi su 3.038 tamponi

: 355 nuovi casi su 3.038 tamponi Umbria : 54 nuovi casi su 542 tamponi. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -4, ricoveri +6

: 54 nuovi casi su 542 tamponi. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -4, ricoveri +6 Lazio : --

: -- Abruzzo : --

: -- Molise : 82 nuovi casi su 616 tamponi. 2 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +2

: 82 nuovi casi su 616 tamponi. 2 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +2 Puglia : --

: -- Campania : --

: -- Basilicata : 44 nuovi casi su 563 tamponi. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti +1 (4), ricoverati -3 (98)

: 44 nuovi casi su 563 tamponi. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti +1 (4), ricoverati -3 (98) Calabria : --

: -- Sicilia : --

: -- Sardegna: 194 nuovi casi su 1.574 test. 9 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti +2 (43), ricoveri -6 (473)

Coronavirus, le ultime notizie

Da domani l'Italia torna in zona rossa fino all'Epifania. Chiusi negozi tranne alimentari e quelli che vendono beni di prima necessità, ristoranti e bar. Sono consentiti l'asporto e la consegna a domicilio dalle 5 alle 22. Vietata la circolazione, tranne che per motivi di lavoro, di urgenza, come uscire per fare la spesa, e sanitari. L'autocertificazione è necessaria per gli spostamenti anche all'interno del proprio Comune.

Dopo la Befana tornerà il modello delle fasce di rischio gialle-arancioni-rosse. Il governo è al lavoro per varare un nuovo provvedimento che secondo le indiscrezioni potrebbe vedere la luce già stasera. Sarà probabilmente un’ordinanza “ponte” del ministro della Salute Roberto Speranza a dettare le regole in vigore dal 7 al 15 gennaio. Tutto dipenderà come sempre dai dati epidemiologici che i tecnici del Cts porteranno sul tavolo del confronto l'8 gennaio.

In sostanza, si potrebbe avere una situazione del genere:

7-8 gennaio: Italia interamente in zona gialla;

9-10 gennaio: zona arancione in tutto il territorio nazionale;

11-15 gennaio: dovrebbe tornare in vigore il sistema della classificazione per colori;

A partire dal 15 gennaio enterà invece in vigore un nuovo Dpcm che dovrebbe - usiamo il condizionale - introdurre anche una "zona bianca" per le regioni che hanno una situazione epidemiologica non particolarmente preoccupante.