Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 4 giugno: i nuovi casi regione per regione

Il bollettino coronavirus di oggi venerdì 4 giugno 2021 è atteso come sempre nel pomeriggio, con i dati del ministero della Salute sui nuovi casi, le vittime e i ricoveri nelle singole regioni. L'epidemia rallenta e continua il calo dell'incidenza dei casi in Italia: l'indice Rt scende ancora, è a 0,68. Secondo quanto emerge dalla bozza del report Iss-ministero della Salute all'esame della cabina di regia del governo, sono 36 i casi per 100.000 abitanti nella settimana 24-30 maggio contro i 51 per 100.000 abitanti nella settimana 17-23 maggio. La campagna vaccinale, si legge, "avanza sempre più velocemente e l'incidenza è a un livello (sotto 50 per 100.000) che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi".

Tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso. Sulla base di questi dati è atteso oggi il passaggio in zona bianca di Veneto, Liguria, Abruzzo e Liguria (l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sarà valida da lunedì 7 giugno), mentre il 14 giugno dovrebbe toccare a Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 1.968 casi e 59 morti, con un tasso di positività del 2%.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 4 giugno 2021

+++ Articolo in aggiornamento +++

Attualmente positivi: 205.562 (dato di ieri)

Deceduti: 126.342 (+59 ieri)

Dimessi/Guariti: 3.893.259 (+6.392 ieri)

Ricoverati: 6.609 (-182 ieri)

di cui in terapia intensiva: 892 (-41 ieri)

Tamponi: 66.717.978 (+97.633 ieri)

Totale casi: 4.225.163 (+1.968, +0,05% ieri)

Il bollettino coronavirus di oggi regione per regione

Sono 121 i nuovi contagi covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (per una incidenza sui tamponi fatti dello 0,42%) e 5 i decessi. Scende con continuità il numero dei posti letto occupati in ospedale da malati con covid: sono 592 (-16), dei quali 526 (-13) nelle normali aree mediche, e 69 (-3) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 7.417 (-283).

In Alto Adige sono 16 i nuovi casi su 4.198 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessuna persona è deceduta nelle ultime 24 ore. Le nuove positività sono state 8 su 650 tamponi molecolari esaminati e 8 su 4.268 test antigenici effettuati.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 133 su 17.521 test di cui 7.460 tamponi molecolari e 10.061 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,76% (2,2% sulle prime diagnosi).

In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati processati 964 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 52 (e tra questi 51 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 98 guarigioni (di cui 97 relative a residenti in Basilicata).

Sono 36.392.761 le dosi di vaccino contro Covid-19 somministrate in Italia, il 90,7% del totale di quelle consegnate, che sono finora 40.122.659. Nel dettaglio, 27.733.972 Pfizer-BioNTech, 3.735.557 Moderna, 7.426.880 Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.226.250 Janssen (J&J). I dati sono contenuti nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.09 di oggi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 12.562.464, il 23,16% della popolazione over 12.