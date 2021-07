Coronavirus, il bollettino di oggi 4 luglio 2021: nuovi casi e decessi, i dati regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 4 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in diretta da tutte le Regioni italiane. Vaccinati quasi a quota 20 milioni

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 3 luglio 2021. Il dato nazionale intorno alle 17. Ieri 932 nuovi casi, 22 decessi. Gli attualmente positivi sono 45.576, pari a -2.203* rispetto a ieri. I contagi quotidiani sono sotto quota mille da due settimane complete. Sono poco più di 200 i ricoverati in terapia intensiva in Italia e appena due ingressi del giorno, mai cosi' pochi nel 2021 (entrambi in Campania). Numeri realmente incoraggianti. La variante Delta però preoccupa.

Nel pomeriggio il bollettino di oggi 4 luglio con il numero di nuovi positivi, i morti, i ricoverati nei reparti, i ricoverati in terapia intensiva, i guariti e i vaccinati. Il totale delle persone vaccinate con due dosi è 19.826.856, ovvero il 36,71 % della popolazione over 12.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 4 luglio 2021

Il bollettino di domenica 4 luglio 2021 sarà disponibile intorno alle 17. Intanto ci sono di seguito i dati da tutte le regioni.

Casi: ieri +932 (4.262.511 +0,02%)

Guariti ieri +3.110 (4.089.298 +0,08%)

Decessi ieri +22 (127.637 +0,02%)

Attualmente Positivi ieri -2.203 (45.576 -4,61%)

Molecolari ieri +84.885 (52.121.065 +0,16%)

Tamponi totali ieri 228.127 con un rapporto positivi-tamponi stabile allo 0,4 per cento

Ricoverati ieri 1394 (-75) Terapia intensiva 204 (-9)

Isolamento domiciliare ieri 43978 (-2119)

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 53 milioni

Coronavirus, il bollettino del 4 luglio da tutte le regioni

Ecco i bollettini di domenica, la prima domenica di luglio, da tutte le regioni:

Sono 53 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, nessun nuovo decesso viene segnalato

Oggi in Puglia sono stati registrati 3.710 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati individuati 25 casi positivi (incidenza dello 0,7%). Inoltre sono stati registrati due decessi.

Sono 36 i pazienti ricoverati presso l'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

42 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore su1.150 nuove diagnosi: ben 27 sono nella provincia di Ascoli Piceno.

In Toscana 49 nuovi positivi. I ricoverati sono 95 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (2 in meno).

Speranza: "La sfida non è ancora vinta"

"Il nostro Paese attraversa una fase diversa, la campagna di vaccinazione prosegue in modo positivo" e questo dato "ha avuto una conseguenza molto forte. La situazione è cambiata positivamente". Lo ha detto, citando i dati di ospedalizzazioni e terapie intensive, il ministro della Salute Roberto Speranza alla conferenza programmatica del Psi. "Va detto che non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida" e serve la "massima attenzione anche alla luce di una presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli" ha aggiunto il ministro affermando che "la partita è ancora tutta da giocare" e "l'epidemia non è chiusa".

"In Gran Bretagna, l'ex variante indiana sostiene ormai il 99% delle positività con un importante incremento dei numeri che ieri ha fatto registrare quasi 28 mila nuovi casi. In Spagna la situazione è un po' diversa. C'è una importante recrudescenza della circolazione virale, ma la diffusione della variante Delta si attesta intorno al 15% anche se con una distribuzione molto irregolare, con regioni quasi esenti accanto ad altre con una prevalenza sostenuta" spiega Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico, in un'intervista al Corriere della Sera. Ciciliano poi spiega: "In Italia, al momento, è ancora registrata una maggiore prevalenza della variante Alfa (inglese) anche se circa il 22,7% dei casi di positività al SARS-CoV-2 sono sostenuti dalla Delta che, a causa della sua più elevata trasmissibilità, si stima sostituisca nel giro di qualche settimana l'Alfa. Il dato positivo è che, anche grazie alle azioni messe in campo per il contenimento del contagio e alla massiccia campagna vaccinale nazionale, la circolazione virale è a oggi molto bassa, con un'incidenza settimanale inferiore a 10 casi per 100.000 abitanti".