Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 4 novembre 2020: i nuovi casi Covid e le regioni a rischio chiusura

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 4 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 4 novembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid a sfondare quota 418mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri martedì 3 novembre registrava 28.244 nuovi casi e 353 morti, con il preoccupante avvicinamento dei 2.300 letti di terapia intensiva occupati. La Lombardia si confermava con quasi 7mila nuovi casi la regione con l'incremento più alto di nuovi positivi, seguita da Piemonte (3.169) e Campania (2.971). Le province più colpite restano le metropoli, Milano con 2.829 nuovi casi,Torino 1.987, Napoli 1.571 e Roma 1.693, ma anche Varese 1.192, Monza 838 e Genova con 797 nuovi casi.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 4 novembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 28.244​)

Casi testati: -- (ieri 109.932)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 182.287)

Attualmente positivi: -- (ieri 418.142)

Ricoverati: -- (ieri 21.114, + 1.310​)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.225, + 203)

Totale casi positivi: -- (ieri 759.829)

Deceduti: -- (ieri 39.412, con un aumento di 353 morti in 24 ore)

(ieri 39.412, con un aumento di 353 morti in 24 ore) Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 302.275, 6.258 in più su 72.355 tamponi di controllo)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Continua a salire la curva dei contagi in Veneto: nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.436 nuovi positivi e 20 nuovi decessi. Sono 1.193 i ricoverati e 155 quelli attualmente in terapia intensiva.

Nel Lazio l'assessore alla Salute ha spiegato di aspettarsi il picco dei casi a metà novembre e la rete ospedaliera si sta attrezzando per arrivare a 6mila posti letto dedicati ai pazienti Covid. Nel Lazio Rt intorno all'1,5, in Lombardia è superiore a 2.

In Toscana si contano 1.828 nuovi casi (ieri 2.336) su 7953 test e 58 decessi: 33 uomini e 25 donne - età media di 76,7 anni - 24 a Firenze, 9 a Prato, 7 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 6 a Lucca, 4 a Pisa, 4 a Livorno, 2 a Arezzo. Forte la pressione sugli ospedali con ben 58 posti letto occupati in più da pazienti Covid e 7 in più in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono oggi 35.464, i ricoverati sono 1.516 (65 in più rispetto a ieri), di cui 197 in terapia intensiva (7 in più).

Qui di seguito le altre regioni.

In Alto Adige - dove sono entrate in vigore già stamane nuove misure di contenimento e domani Bolzano diventerà area rossa - le nuove positività al Covid-19 sono 249. Un numero inferiore di casi rispetto agli ultimi giorni anche a seguito di meno tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, 1.857 contro uno standard attorno a 2.500-2.800. Resta molto forte la pressione sugli ospedali con 342 ricoveri totali (erano 316 due giorni fa): i pazienti covid ricoverati nei normali reparti sono 242, quelli in strutture private convenzionate sono 67 e quelli che necessitano della terapia intensiva sono 33 (5 in più rispetto a ieri, dieci in più in due giorni). Stabile sia il numero delle persone in isolamento domiciliare, 7.461, che quello dei collaboratori dell'azienda sanitari positivi 137. Le persone guarite sono 2.979.

Nelle Marche sono 653 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24ore su 2.267 test: il numero più alto, 220 casi, nella provincia di Ancona. 135 in quella di Macerata, 130 in quella di Ascoli Piceno, 92 in quella di Fermo, 49 nella provincia di Pesaro Urbino, 27 fuori regione. I soggetti sintomatici sono 87, contatti in setting domestico (141), contatti stretti di casi positivi (184), contatti in setting lavorativo (13), 9 rientri dall'estero (Bangladesh, Albania, Marocco, Moldavia), contatti in ambienti di vita/divertimento (36), contatti in setting assistenziale (9), contatti in setting scolastico/formativo (11), screening percorso sanitario (8).

In Abruzzo si contano 423 i nuovi casi su 3.543 tamponi di cui solo 181 fanno riferimento a tracciamenti di focolai già noti. Quattro le persone decedute oggi: hanno una età compresa tra 75 e 83 anni, 1 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti. Questa la situazione per provincia: 3.656 dei casi totali registrati fino ad oggi si riferiscono a persone residenti o domiciliate in provincia dell'Aquila (+162 rispetto a ieri), 2.385 in provincia di Chieti (+105), 3.030 in provincia di Pescara (+40), 3210 in provincia di Teramo (+115), 79 fuori regione (+3) e 183 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Nel numero dei positivi di oggi sono compresi 43 giovanissimi, cioe' ragazzi al di sotto dei 19 anni: 17 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti, 14 in provincia di Teramo. Sul fronte delle dimissioni/guarigioni il totale sale a 3.943 con i 34 casi di oggi. Sul fronte dei ricoveri si alleggeriscono lievemente le terapie intensive con due ricoveri in meno (36 le persone attualmente ricoverate). Stessa cosa per quanto riguarda i ricoveri in ospedale dove si trovano in 427 (-2 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl si trovano invece 7.569 persone (+389). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8.032 (+422 rispetto a ieri).

In Molise si registrano 26 nuovi casi su 724 test. Sale di uno l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e di 4 nei normali reparti.

Balzo dei contagi - per la prima volta dall'inizio della pandemia - in Basilicata dove sono 265 i tamponi risultati positivi sui 1.643 analizzati. Di questi, 39 sono residenti in Puglia e li' in isolamento. Dei restanti, 41 sono a Matera, 23 a Montalbano Jonico, 18 a Lavello, 18 a Irsina, 12 a Tricarico, 11 a Ferrandina, 9 a Rionero, 9 a Venosa e i restanti sparsi in diversi comuni della regione. Nella stessa giornata sono guarite 11 persone e non si registrano decessi. Aumentano nuovamente i ricoveri, che salgono a 104: all'ospedale San Carlo di Potenza, 22 pazienti si trovano nel reparto di malattie infettive, 6 in terapia intensiva, 19 in pneumologia e 14 in medicina d'urgenza; al Madonna delle Grazie di Matera 28 persone si trovano nel reparto di malattie infettive, 9 in terapia intensiva e 6 in pneumologia.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm con le nuove prescrizioni anti contagio, resta alta l'attesa per le definizioni dei territori ad alto rischio che andranno incontro ad un lockdown, così come le zone a rischio elevato che vedranno una limitazione della mobilità. Solo in una parte del territorio italiano, le zone gialle, resteranno possibili gli spostamenti inter-regionali.

Basandosi sui dati dell'ultimo monitoraggio (19-25 ottobre) nello "Scenario 4" ad alto rischio - le cosiddette zone rosse - ricadrebbero Lombardia, Piemonte e Calabria. Nello "Scenario 3" - zone arancio - Puglia e Sicilia, ma anche Liguria e Veneto. La situazione potrebbe cambiare con l'aggiornamento dati. Inoltre potrebbero essere incluse alcune province più a rischio.