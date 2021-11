Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 4 novembre 2021: i casi regione per regione

L'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia e i numeri del bollettino di oggi, giovedì 4 novembre 2021. Ieri sono stati registrati 5.188 nuovi casi su 717.311 tamponi (antigenici e molecolari) e 63 nuovi decessi.

L'ultimo report della Fondazione Gimbe segnala una crescita dei nuovi casi come pure un incremento dei posti letto occupati dai pazienti Covid rispetto alla settimana precedente. La situazione negli ospedali è ancora lontana dalla soglia di criticità, tuttavia negli ultimi setti giorni è crollato il numero dei nuovi vaccinati e in vista dell'inverno, segnala Gimbe, è necessario accelerare con le somministrazioni delle terze dosi.

Coronavirus, il bollettino di giovedì 4 novembre 2021

Coronavirus, la situazione dalle regioni

Secondo il bollettino di oggi in Veneto si registrano 734 nuovi contagi da coronavirus e altri 5 morti. Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia arriva a 482.673, quello delle vittime a 11.841. Gli attuali positivi sono 11.416 (+242). Salgono, se pur lievemente, anche i pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici, in totale sono 228 (+3), quelli terapie intensive 45 (+4).

In Toscana oggi si contano 385 nuovi contagi e un altro morto. I contagi totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 298.706. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 277.323 (95,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 6.085, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 300 (3 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (2 in meno).

Secondo il bollettino di oggi diffuso dall'Assessorato alla Sanità in Abruzzo si segnalano 128 nuovi contagi da coronavirus e un altro decesso. Il totale. Il totale dei casi nella regione dall'inizio dell'emergenza sono 83.285, mentre quello dei deceduti sale a 2.565. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.010 (+81 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 462 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche). Sono 69 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1935 (+79 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2972 tamponi molecolari (1496078 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 9345 test antigenici (1085663).

Il bollettino regionale oggi segnala in Calabria 179 nuovi contagi e nessun nuovo decesso. I nuovi casi sono stati individuati su 4.939 tamponi effettuati. Si registrano inoltre + 1.114 guariti, +65 attualmente positivi, +64 in isolamento, +1 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 8).

Secondo i dati Covid del bollettino della regione, in Basilicata oggi ci sono 28 nuovi contagi, individuati su un totale di 676 tamponi molecolari. Nessun nuovo decesso. I lucani guariti o negativizzati sono 20. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 25 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 851 (+7).

In Puglia sono 224 i nuovi contagi da coronavirus su 20.992 test giornalieri, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso. Le persone attualmente positive sono 3.139, 146 quelle ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva. In Puglia da inizio emergenza sono stati registrati 273.548 casi totali, 4.261.125 i test eseguiti, 263.565 le persone guarite e 6.844 i decessi.