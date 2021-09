Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 4 settembre 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 4 settembre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, intorno alle 17 il bollettino di oggi, sabato 4 settembre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute renderà noti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i numeri sui nuovi contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Ieri sono stati accertati 6.735 nuovi casi su meno di 300mila tamponi, sia antigenici che molecolari. I decessi sono stati 58. Rispetto alla scorsa settimana si può comunque osservare una lieve decrescita dei nuovi positivi.

Nuovi casi tra lunedì e venerdì

questa settimana: 29.754

scorsa settimana: 32.839

Coronavirus, il bollettino di sabato 4 settembre 2021

Nuovi casi

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 645 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Gli attuali positivi scendono a 12.966 (-113), ma diminuiscono anche i pazienti negli ospedali, con 220 ricoverati in area non critica (-5) e 51 (-3) in terapia intensiva.

Sono 491 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana con un'età media di 39 anni circa. Gli attualmente positivi sono oggi 10.875, +0,3% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 459 (3 in più rispetto a ieri, più 0,7%), 59 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).



Si registra una nuova vittima in Umbria collegata al Covid-19 e cresce il numero dei ricoverati in ospedale e quello di persone in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 100 in più rispetto a ieri, cresce in misura uguale il dato dei guariti (+114).

Al 4 settembre sono 53 (+2 rispetto al 3 settembre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 8 (+2 rispetto al 3 settembre) in terapia intensiva, e 1.622 (-17 rispetto al 3 settembre) le persone in isolamento contumaciale.