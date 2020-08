Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 5 agosto 2020: la mappa dei focolai

Coronavirus, alle 17:00 il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 5 agosto 2020. Dopo il balzo dei contagi registrato settimana scorsa, l'ultimo bollettino coronavirus riferito alla giornata di ieri indicava 190 nuovi casi e un aumento delle persone ricoverate in ospedale con sintomi.

In attesa del bollettino delle 17:00 si può seguire la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 5 agosto 2020​

++ articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Lombardia registrati 97 casi in un'azienda agricola del Mantovano.

In Abruzzo si registrano 19 nuovi casi (di cui 16 riferiti al focolaio scoperto in un centro di accoglienza a Gissi). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 140, diciannove i pazienti (+1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 120 (+14 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2808 dimessi/guariti (+4 rispetto a ieri, di cui 10 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2798 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

In Toscana sono 11 i nuovi casi indentificati nelle ultime 24 ore due dei quali identificati grazie ai test effettuati negli aeroporti toscani. Gli attualmente positivi in Regione sono oggi 415, complessivamente 397 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (10 in più rispetto a ieri, più 2,6%). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 18 (stabili rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva.

Nelle Marche sono 6 i casi positivi, tre in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Fermo e uno in provincia di Ascoli Piceno. Si tratta di tre rientri dall'estero, due casi sintomatici e uno di accesso al Pronto Soccorso.

In Alto Adige identificate 5 nuove infezioni da coronavirus. In regione sono 8 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nessuno in terapia intensiva.

Un caso di positività al coronavirus è stato riscontrato in Basilicata su un totale di 274 tamponi esaminati ieri. Si tratta di una donna romena, residente a Matera, rientrata nei giorni scorsi dalla Romania insieme ad altri familiari che invece sono negativi.

++ sezione in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le ultime notizie

Sono più di 700.000 i morti nel mondo a causa della pandemia di coronavirus: i dati aggiornati parlano di 700.647 decessi su 18.540.119 di casi a livello globale. Oltre 11 milioni i pazienti guariti.