Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 5 agosto: i focolai di Covid e la mappa dei contagi

L'epidemia di coronavirus in Italia: il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 5 agosto 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno dopo le ore 17. Nel bollettino di ieri, mercoledì 4 agosto, sono stati registrati 6.596 nuovi casi e altri 21 morti.

Intanto, sembra rallentare l'incremento dei contagi iniziato circa tre settimane fa, che aveva portato ad un aumento dei ricoveri in terapia intensiva, con la Sardegna che continua a viaggiare al limite della zona gialla.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 5 agosto 2021

Nuovi casi:

Tamponi (diagnostici e di controllo):

Attualmente positivi:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia:

Deceduti dopo un tampone positivo:

Dimessi/Guariti:

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In Toscana sono 254.983 i casi di positività al Coronavirus, 765 in più rispetto a ieri. Tre i decessi, mentre ricoverati sono 223, 25 in più rispetto a ieri, di cui 22 in terapia intensiva (1 in più).

Sono 243 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non sono stati registrati morti. Sono 2.887 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid sono 108.