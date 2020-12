Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 5 dicembre 2020: i nuovi casi regione per regione (tabella)

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 5 dicembre 2020 con tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Intorno alle 17 arriveranno gli ultimi dati su contagi, decessi, ricoveri e terapie intensive. Il bollettino di ieri ha fatto registrare 814 morti e 24.099 nuovi casi. Il numero delle vittime di Covid-19 resta dunque elevatisimo. Diverso il discorso sulla curva dei contagi, che sta rallentando ma forse non come ci aspetterebbe. La buona notizia è che continua a scendere il numero di pazienti in terapia intensiva (ieri 30 in meno) e dei ricoverati con sintomi (-572) . Quasi tutti gli indicatori confermano che l’epidemia è in regressione, ma c’è un grande punto interrogativo: che cosa accadrà subito dopo le vacanze di Natale? Nelle ultime settimane virologi ed epidemiologi hanno insistito molto sul rischio di una ipotetica terza ondata dopo le feste. Un’eventualità da scongiurare a tutti i costi: ma basteranno gli appelli alla prudenza e le regole introdotte con gli ultimi due decreti? È inutile dire che una ripresa dei contagi potrebbe costarci caro sia in termini di vite umane che dal punto di vista economico. Finora il coronavirus ha ucciso quasi 60mila persone e purtroppo la curva dei decessi non ha dato cenni di rallentamento.

Intorno alle 17, il bollettino di oggi sabato 5 dicembre 2020 con tutti i numeri sull’epidemia di coronavirus in Italia. Come sempre la pagina sarà aggiornata in diretta non appena la Protezione Civile pubblicherà i dati e la relativa tabella (in basso).

Coronavirus, il bollettino di oggi 5 dicembre 2020

+ Articolo in aggioramento +

Nuovi casi:

Tamponi (diagnostici e di controllo):

Attualmente positivi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Totale casi positivi:

Deceduti:

Totale Dimessi/Guariti:

Se non riuscite a visualizzare correttamente i numeri è possibile aggiornare la pagina a questo link.

Coronavirus, i dati delle regioni

In basso, come ogni giorno, tutti i dati sul numero di contagi, ricoveri e decessi che si verificano nelle regioni italiane. In fondo all’articolo invece le ultime notizie sull’epidemia di coronavirus in Italia.

Stando ai dati comunicati dal governatore Luca Zaia negli ospedali del Veneto ci sono 3059 ricoverati, dei quali 340 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 108 decessi, un "dato importante e preoccupante" ha sottolineato Zaia che porta il totale delle vittime a 4.173. I dimessi sono 7740, 92 in più rispetto a ieri. .

Coronavirus, tutte le ultime notizie sulla pandemia

