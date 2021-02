Coronavirus, il bollettino di oggi 5 febbraio 2021: i casi Covid regione per regione (tabella)

Gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia: in Veneto sono stati registrati 668 contagi, 443 positivi in Umbria. Preoccupano le varianti

Coronavirus: il bollettino di oggi venerdì 5 febbraio 2021 in diretta come ogni giorno alle 17. Ieri in Italia sono stati registrati 13.659 contagi su 279.307 tamponi processati (antigenici e molecolari). Il tasso di positività si attesta al 4,7%. Continua il calo dei ricoverati con sintomi (ieri -328), mentre resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Dall'inizio di epidemia sono 90.241 le persone che hanno perso la vita a causa di Covid-19.

A preoccupare sono soprattutto i focolai riconducibili alle nuove varianti di coronavirus Sars-Cov-2. La Cabina di Regia Benessere Italia sta seguendo con particolare attenzione l'evolversi della situazione epidemiologica in Umbria e Abruzzo dove sono stati accertati i primi casi di variante brasiliana. E oggi dovrebbe arrivare la nuova ordinanza del Ministero della Salute sulle zone gialle, rosse e arancioni. Intanto prosegue (non senza ritardi) la campagna vaccinale: "Oggi credo che supereremo il milione di persone vaccinate" ha fatto sapere il commissario straordinario, Domenico Arcuri, durante la conferenza stampa nella sede di Invitalia sul piano vaccini. numeri sono a dimostrarvi che nonostante i tagli l'andamento della campagna sta procedendo a ritmi accettabili e le somministrazioni stanno aumentando costantemente" ha aggiunto Arcuri, spiegando che entro marzo dovrebbero arrivare circa 14 milioni dosi "il 50% delle dosi previste inizialmente. Pensavamo di vaccinare almeno 6 milioni entro marzo, e questo numero - ha chiosato Aruri - potrà essere raggiunto".

Coronavirus: il bollettino di oggi 5 febbraio 2021

Intorno alle 17 tutti i numeri aggiornati su nuovi casi, ricoveri e decessi nel nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute.

Nuovi casi: ... (ieri 13.659)

Tamponi (antigenici e molecolari): ... (ieri 279.307)

Attualmente positivi: ... (ieri 430.277)

Ricoverati con sintomi: ... (ieri 19.743, -328)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.151, +6

Ingressi in terapia intensiva: ... (ieri 147)

Totale casi positivi: ... (ieri 2.597.446)

Deceduti: ... (ieri 90.241, +421)

Dimessi/guariti: +17.680

+ Il bollettino nazionale sull'andamento dell'epidemia sarà aggiornato dopo le 17 +

Covid, i casi regione per regione

In Veneto sono stati registrati 668 nuovi casi di coronavirus su 31.618 tamponi processati. L'incidenza è quindi del 2,11%. I soggetti attualmente positivi sono 27.926, i ricoverati 1.956 di cui 1.746 in area non critica e 210 in terapia intensiva. I decessi registrati sono 25. Questi i dati comunicati oggi dalla Regione.

In Toscana sono 703 i nuovi casi di coronavirus accertati su 10.120 tamponi molecolari e 6.826 test antigenici rapidi. Le vittime del Covid-19 sono 16 morti, i guariti 285. È quanto riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale. I positivi sono il 4,1% rispetto al numero dei tamponi e il 9,3% in rapporto ai nuovi casi testati. Diminuisce la pressione sugli ospedali: i ricoverati in tutto scendono a 748 (-6 rispetto a ieri), di cui 105 in terapia intensiva (-7).

In Umbria si registrano 443 nuovi positivi, 10 morti e 226 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 11.12 del 5 febbraio, sono 6.398 (+207 rispetto al 4 febbraio) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.888 tamponi molecolari e 4.761 test antigenici in tutta la regione. Al 5 febbraio sono 443 (+5 rispetto al 4 febbraio) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 66 (invariato rispetto al 4 febbraio) in terapia intensiva, e 5.955 (+212 rispetto al 4 febbraio) le persone in isolamento.

Nelle Marche sono stati accertati 414 casi nel percorso nuove diagnosi: 82 in provincia di Macerata, 181 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 20 in provincia di Ascoli Piceno e 19 fuori regione. Lo rende noto, nell'aggiornamento delle 9 di oggi, il Servizio Sanità della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.729 tamponi: 3107 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1497 nello screening con percorso Antigenico) e 1622 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,3%).