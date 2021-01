Coronavirus, il bollettino di oggi 5 gennaio 2021: in Veneto 175 morti in 24 ore. Ecco i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di lmartedì 5 gennaio 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 5 gennaio 2021 sarà pubblicato su questa pagina dopo le 17:00. In attesa dei numeri dei contagi di oggi vediamo gli aggiornamenti dei nuovi casi Covid in diretta dalle singole regioni iniziando dal numero delle vaccinazioni.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri 4 gennaio registrava 10800 nuovi casi ma con appena 77.993 tamponi e 35417 casi testati. 348 i decessi poco più di 128mila le persone vaccinate (il 26% delle 479.700 dosi consegnate da Pfizer). In crescita di 242 unità i ricoveri ordinari mentre si registrava l'ingresso di 136 nuovi pazienti in terapia intensiva.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 5 gennaio 2021

articolo aggiornato alle ore 14:00, clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: -- (ieri 10.800)

Casi testati: -- (ieri 35.417 di cui 30.49% positivi)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 77.993 di cui 13.85% positivi)

Attualmente positivi: -- (ieri 570.458)

Ricoverati: -- (ieri 23.317, +242)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.579, -4, 136 nuovi)

Totale casi positivi: -- (ieri 2.166.244)

Deceduti: -- (ieri 75.680)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 1.520.106)

Vaccinati: 178.939*

*si tratta poco più del 37% delle 479.700 dosi consegnate da Pfizer al primo gennaio. Altre 470mila dosi sono in arrivo oggi 5 gennaio.



Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Valle d'Aosta : --

: -- Piemonte : --

: -- Lombardia : --

: -- Liguria : --

: -- Alto Adige : 148 nuovi casi su 1408 tamponi. 2 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri +6

: 148 nuovi casi su 1408 tamponi. 2 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri +6 Trentino : --

: -- Veneto : 3.151 nuovi casi. 175 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -9 (391), ricoveri +7 (3066)

: 3.151 nuovi casi. 175 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -9 (391), ricoveri +7 (3066) Friuli Venezia Giulia : --

: -- Emilia Romagna : --

: -- Toscana : 337 nuovi casi su 7923 tamponi

: 337 nuovi casi su 7923 tamponi Marche : 458 nuovi casi su 3188 tamponi

: 458 nuovi casi su 3188 tamponi Umbria : --

: -- Lazio : --

: -- Abruzzo : --

: -- Molise : 14 nuovi casi su 418 tamponi. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 Ricoveri +3

: 14 nuovi casi su 418 tamponi. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 Ricoveri +3 Puglia : --

: -- Campania :--

:-- Basilicata : 60 nuovi casi su 928 tamponi. Un decesso. Saldo ospedalizzati: ti (4), ricoveri (97)

: 60 nuovi casi su 928 tamponi. Un decesso. Saldo ospedalizzati: ti (4), ricoveri (97) Calabria : --

: -- Sicilia : --

: -- Sardegna: --

Coronavirus, le ultime notizie

Il nuovo sistema delle fasce scatterà a partire da lunedì 11, considerando che tutta Italia sarà in zona arancione nel week end tra il 9 e il 10 gennaio. I nuovi colori dovranno tenere conto però dell'articolo 2 del decreto legge approvato dal governo la sera del 4 gennaio prevede che se una regione è in scenario 2 - dunque con un Rt da 1 a 1,25 - finisce in zona arancione; se è in uno scenario 3 con Rt da 1,25 a 1,50 finisce in zona rossa, ma soltanto se "nel territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti".

Pertanto al più tardi il 9 gennaio dovrebbe essere pubblicata l'ordinanza del ministero della Salute che - dopo i dati presentati dal Cts il prossimo 8 gennaio, deciderà quali regioni resteranno gialle e potranno essere liberate dai vincoli provati nei giorni delle festività di fine anni, e quali invece vedranno nuove limitazioni. A rischio sono Veneto, Liguria e Calabria, ma anche Lombardia, Basilicata e Puglia potrebbero trovarsi in arancione. Emilia-Romagna e Marche sono al limite.