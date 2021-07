Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 5 luglio: doccia fredda da Israele, Pfizer meno efficace contro la variante delta

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 5 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 5 luglio 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00. Come di consueto seguiremo le ultime notizie in arrivo dalle regioni e dal mondo. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri domenica 4 luglio registrava 808 nuovi casi su 141.640 tamponi e 12 decessi. Ma ci sono alcune notizie che lasciano un po' perplessi oggi. Prima di tutto si assiste ad una riduzione del calo dei contagi negli ultimi giorni, a causa forse dei focolai della variante delta che ora circola in una Italia quasi senza restrizioni.

Inoltre un dato preoccupante arriva da Israele dove nuovi studi indicano che l'efficacia del vaccino Pfizer per la protezione contro la variante Delta nel contenere il contagio sembrerebbe scendere dal 94 al 64 per cento. Fra il 2 maggio al 5 giugno, il vaccino aveva dimostrato, sul campo in Israele, di avere una efficacia del 94,3 per cento. Dal 6 giugno, cinque giorni dopo che il governo ha cancellato le restrizioni contro il covid, all'inizio di luglio, l'efficacia è crollata al 64 per cento. Venerdì scorso, il 55 per cento dei nuovi contagi erano persone già vaccinate. È invece solo attenuata la protezione contro i casi gravi e il ricovero: fra il 2 maggio al 5 giugno la protezione contro il ricovero del vaccino è stata del 98,2 per cento, contro quella del 93 per cento registrata dal 6 giugno al 3 luglio. Ieri c'erano in Israele 35 casi gravi di covid, contro i 21 del 19 luglio scorso.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 5 luglio 2021

Nuovi casi: --, ieri 808

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 141.640 molecolari: -- rapidi: --

Attualmente positivi: 44.664

Ricoverati: --, ieri 1.364

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 197 di cui 7 nuovi

Deceduti dopo un tampone postivo: --

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --

Totale Dimessi/Guariti: --

Vaccinati : 20.097.184 persone pari al 37.2% della popolazione con più di 12 anni, 53.601.939 le dosi somministrate ovvero l'89.9% delle 41.013.301 dosi consegnate da Pfizer , delle 5.938.851 consegnate da Moderna e dei 10.415.955 vaccini AstraZeneca e 2.254.607 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 390mila dosi di cui 264mila prime dosi

: 20.097.184 persone pari al 37.2% della popolazione con più di 12 anni, 53.601.939 le dosi somministrate ovvero l'89.9% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 390mila dosi di cui 264mila prime dosi Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 5 luglio 2021: l'86% degli over 80, il 62% dei settantenni, e il 50% dei sessantenni, il 42% dei cinquantenni, il 24% dei quarantenni, il 17% dei trentenni e il 15% dei ventenni e l'3% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Da lunedì 28 giugno tutte le regioni d'Italia sono in zona in area bianca, non c'è più coprifuoco né obbligo di mascherine all'aperto tranne in presenza di assembramenti.

Valle d'Aosta : 3 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili (1), 31 positivi in isolamento, vuote le terapie intensive.

: 3 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili (1), 31 positivi in isolamento, vuote le terapie intensive. Piemonte : --

: -- Liguria : --

: -- Lombardia : --

: -- Trentino : --

: -- Alto Adige : --

: -- Veneto : 45 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (13), Ricoveri stabili (238)

: 45 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (13), Ricoveri stabili (238) Friuli Venezia Giulia : --

: -- Emilia Romagna : --

: -- Marche : 4 nuovi casi

: 4 nuovi casi Toscana : 41 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (15), ricoveri +5 (100)

: 41 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (15), ricoveri +5 (100) Umbria : 3 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ricoveri + 1 (12), terapie intensive vuote

: 3 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ricoveri + 1 (12), terapie intensive vuote Abruzzo : 7 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ti stabili (1), ricoveri +2 (23)

: 7 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ti stabili (1), ricoveri +2 (23) Lazio : --

: -- Molise : --. Solo sette casi in una settimana, mai così pochi da un anno

: --. Solo sette casi in una settimana, mai così pochi da un anno Puglia : 15 nuovi casi e nessun decesso.

: 15 nuovi casi e nessun decesso. Campania : --

: -- Basilicata : --

: -- Calabria : --. Focolaio in una colonia estiva a Cetraro: 15 contagi tra bimbi e le suore che gestiscono la struttura

: --. Focolaio in una colonia estiva a Cetraro: 15 contagi tra bimbi e le suore che gestiscono la struttura Sicilia : --

: -- Sardegna: --

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sarà chiamato a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus.

Come va la pandemia

Il Regno Unito conferma per il 19 luglio il freedom day con la decadenza di tutte le restrizioni anti covid: "Dovete imparare a convivere con il virus" ha detto il premier britannico.