Coronavirus, il bollettino di oggi 5 marzo i nuovi casi Covid e le regioni che cambiano colore

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 5 marzo 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo le ultime notizie in arrivo dalle regioni e le indicazioni della cabina di regia Iss-Ministero della Salute sulle regioni che cambiano colore.

L'indice Rt sale a 1,06 con incidenza che si avvicina ai 200 casi per 100 mila abitanti. Secondo gli esperti dell'istituto superiore di sanità si registra una notevole accelerazione dell’epidemia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% vs 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in aumento da 2.146 (23/02/2021) a 2.327 (02/03/2021). Forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione note, così come secende la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti (solo uno su quattro).

Le regioni che cambiano colore

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha già annunciato il passaggio della regioen in zona arancione. Scontato il passaggio in area rossa per Campania e Emilia Romagna. In Lombardia già da oggi scattano le restrizioni dell'area arancione scura. In Calabria si va verso la chiusura delle scuole.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri venerdì 4 marzo registrava oltre 22mila nuovi casi dall'analisi di 183.052 tamponi molecolari (11.46% positivi) e 156.583 test rapidi (1.19%positivi). Gli attualmente positivi schizzano a quasi 450mila (+9018). Aumentano i ricoveri in ospedale con quasi 400 posti letto occupati in più, 232 nuovi ricoveri in terapia intensiva dove 2.475 pazienti lottano tra la vita e la morte (+64). Dall'inizio dell'epidemia sono 3 milioni gli italiani che sono venuti a contatto con il coronavirus, e con gli ultimi 339 i morti registrati oggi sono 98.974 coloro che non sono riusciti a superare l'infezione. La situazione più grave in Abruzzo dove le terapie intensive sono sotto pressione soprattutto a Chieti. Ma picchi di contagi si registrano anche in Emilia Romagna e Lombardia che supera i 5mila nuovi casi in un giorno con 56 nuovi ingressi in terapia intensiva. Impennata di ricoveri anche nelle Marche. Molti governatori stanno adottando l'opzione di porre alcune aree in arancione scuro, ovvero con limitazioni rafforzate per quanto riguarda scuole con le lezioni che tornanto in Dad e l'applicazione dello smart working, il divieto per gli spostamenti verso le seconde case e limitazioni per le attività di commercio.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 5 marzo 2021

Nuovi casi: -- (ieri 22.865)

Casi testati: -- (ieri 112202)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 339.635) molecolari: -- (ieri 183052 di cui 20974 positivi pari al 11.46%) rapidi: -- (ieri 156583 di cui 1871 pari al 1.19%)

Attualmente positivi: -- (ieri 446.439, +9018)

Ricoverati: -- (ieri 20.157, +394)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.475, +64, 232 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: -- (ieri 2.999.119)

Deceduti dopo Covid test positivo: -- (ieri 98.974, +339)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 2.453.706, +13488)

Vaccinati: 1.540.475 (4.944.619 dosi somministrate*)

si tratta del 75.6% delle 4.537.260 dosi consegnate da Pfizer e delle 493.000 consegnate da Moderna al 26 febbraio. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 802mila i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. In distribuzione le prime dosi dei 1.512.000 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 per le categorie a rischio dai 18 a 55 anni: 87mila gli uomini delle forze armate già coinvolti, 246mila tra il personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Di seguito le zone in area rossa*:

*Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Chiuse anche le scuole materne ed elementari

Di seguito le zone in area arancione**:

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

: Veneto : . La regione passerà da lunedì in zona arancione

: . La regione passerà da lunedì in zona arancione Friuli Venezia Giulia :. Disposta la zona arancione rafforzata a Udine e Gorizia da sabato 6 mentre da lunedì 8 Dad dalle scuole medie in tutta la regione.

:. Disposta la zona arancione rafforzata a Udine e Gorizia da sabato 6 mentre da lunedì 8 Dad dalle scuole medie in tutta la regione. Lazio :

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Fino al 27 marzo la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore. Possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi. Consentito spostarti in visita a parenti e amici al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico.

Le zone in area bianca****:

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie

Il nuovo Dpcm firmato dal presidente del consiglio Mario Draghi innalza le misure per contrastare il coronavirus: dal 6 marzo e fino al 6 aprile le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse nelle regioni 'rosse' e anche nei territori (provincie o comuni) ad alta incidenza di contagi. La decisione resta affidata ai governatori nelle zone dove si supera il parametro dei 250 contagiati ogni 100mila abitanti.

In Italia ma anche in Europa tiene banco il tema della scarsità dei vaccini: l'Ema ha avviato oggi la revisione per la commercializzazione del vaccino russo anche in Europa. Intanto secondo quanto apprende il Financial Times l'Italia avrebbe bloccato l'export di un loto di vaccini di AstraZeneca versa l'Australia. Si tratta del primo caso in Ue di blocco di esportazione di dosi.

Sempre dall'Europa arriva anche la nuova mappa del rischio con due regioni italiane giudicate dal Ecdc come ad alto rischio, con ulteriori limitazioni agli spostamenti con tampone e quarantena.

Ricordiamo che dallo scorso lunedì sono due le regioni italiane cui sono applicate le restrizioni da zona rossa (Basilicata e Molise) mentre in molte altre regioni sono previste ulteriori limitazioni rispetto a quanto previsto dall'ultimo Dpcm ancora in vigore.

La mappa dell'Italia in base alle Ordinanze del Ministro della salute.