Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 5 novembre 2020: i nuovi casi di Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 5 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 5 novembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid a sfondare quota 443mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mercoledì 4 novembre registrava 30.550 nuovi casi e 352 morti. Ancora una volta è la Lombardia la regione con il maggior incremento dei casi. Sul tema dell'emergenza negli ospedali sono Lombardia, Liguria, Piemonte, Umbria e la provincia di Bolzano a mostrare i dati più allarmanti.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 5 novembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 30.550​)

Casi testati: -- (ieri 127.500​)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 211.831)

Attualmente positivi: -- (ieri 443.235​)

Ricoverati: -- (ieri 22.116, +1.002​)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.292, + 67)

Totale casi positivi: -- (ieri 790.377)

Deceduti: -- (ieri 39.764, con un aumento di 352 morti in 24 ore)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Record di contagi Covid in un solo giorno in Veneto: nell'ultimo bollettino regionale sono 3.264 i nuovi casi positivi in 24 ore, per un dato complessivo di 68.795 infetti dall'inizio dell'epidemia. Preoccupante balzo anche del numero delle vittime, 38 in più rispetto a ieri. Il totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.516. In crescita infine gli indicatori dei ricoveri nei reparti non critici, 1.274 (+81) e nelle terapie intensive, 170 (+15).

Qui di seguito le altre regioni.

Dati record anche in Alto Adige nel giorno nel quale la città di Bolzano e altri 22 Comuni sono diventati 'zona rossa': 762 in nuovi positivi su 4.036 tamponi esaminati. I pazienti ricoverati sono 368, 267 si trovano nei normali reparti degli ospedali, 68 nelle strutture private convenzionate e 33 in terapia intensiva (il dato è stabile da ieri). Quattro i nuovi decessi per un totale di 326

Nelle Marche si contano quasi 700 contagi in più nelle ultime 24 ore su 2.348 test: 101 sono stati registrati nella provincia di Macerata dove i positivi salgono a 3.385, 212 ad Ancona (4.895), 79 a Pesaro-Urbino (4.019), 131 a Fermo (1.873), 157 ad Ascoli Piceno (2.184) e 18 da fuori regione (603). I casi odierni comprendono 101 soggetti sintomatici, 155 contatti in setting domestico, 197 contatti stretti di casi positivi, 30 contatti in setting lavorativo, sei rientri dall'estero (Romania, Marocco, Perù, Bangladesh), 42 contatti in ambienti di vita/divertimento, otto contatti in setting assistenziale, 29 contatti in setting scolastico/formativo e nove screening percorso sanitario mentre per altri 121 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

In Basilicata si registrano 168 diagnosi di Covid-19 su 1.615 test. Due i decessi, stabili i ricoveri in ospedale (Ti +1, reparti +1).

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm con le nuove prescrizioni anti contagio, Conte ha annunciato sera la nuova suddivisione delle regioni per fasce di rischio basandosi sui dati dell'ultimo monitoraggio dell'istituto superiore di sanità (19-25 ottobre) e sui noti 21 parametri epidemiologici e sanitari.