Coronavirus, il bollettino di oggi 5 novembre 2021: contagi, decessi e ricoveri dalle regioni

Il bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi, venerdì 5 novembre 2021, con i nuovi dati sui contagi, i ricoveri negli ospedali, le vittime e i pazienti guariti, è atteso intorno alle ore 17. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 5.905 nuovi casi e altri 59 decessi. L'incidenza settimanale dei casi di Covid-19 a livello nazionale è in risalita: 53 per 100mila abitanti, nel periodo 29 ottobre-4 novembre, rispetto ai 46 per 100mila abitanti registrati la settimana precedente (22-28 ottobre). L'indice Rt, ovvero il parametro che misura la trasmissibilità dell'infezione, è in risalita a 1,15 (contro lo 0,96 di 7 giorni fa). Tutte le regioni o province autonome risultano classificate a rischio moderato. Nell'ultima settimana è stato registrato un lieve aumento dei ricoveri, ma l'occupazione dei posti letto resta bassa.

Coronavirus, il bollettino di venerdì 5 novembre 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 5 novembre 2021 e la tabella della Protezione civile. Di seguito il dato nazionale e i numeri odierni con positivi, ricoverati e decessi da tutte le regioni.

+++ Articolo in aggiornamento +++

Attualmente positivi: 87.376, dato di ieri

Deceduti: 132.283 (+59 ieri)

Dimessi/Guariti: 4.569.045 (+3.754 ieri)

Ricoverati con sintomi: 3.045 (+16 ieri)

Ricoverati in terapia intensiva: 383 (+2 ieri)

Tamponi: 105.868.977 (+514.629 ieri)

Totale casi: 4.788.704 (+5.905, +0,12% ieri)

I casi di coronavirus regione per regione

In attesa dell'aggiornamento nazionale sulla situazione epidemiologica in Italia, ecco i dati sui nuovi casi e i ricoveri dalle regioni.

In Veneto 792 nuovi contagi che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 483.465. Le vittime salgono a 11.842 (+1). Gli attuali positivi, in isolamento, sono 11.833 (+417). Sono 280 i ricoverati totali, 7 in più rispetto a ieri. Di questi 46 si trovano nelle terapie intensive.

In Toscana oggi altri 381 nuovi casi (età media 40 anni) e altri tre morti (età media in picchiata a 68 anni). I guariti - 218 nelle 24 ore - crescono dello 0,1% e raggiungono quota 277.541. Gli attualmente positivi sono oggi 6.245 (dato ancora in crescita, +2,6% rispetto a ieri). Tra loro i ricoverati sono 298 (-2 persone il saldo giornaliero su ieri pari al -0,7%), di cui 27 in terapia intensiva (+1 persona il saldo, +3,8%).

In Basilicata 20 positivi su 383 tamponi molecolari. Si sono registrate altre 17 guarigioni di persone residenti in regione.