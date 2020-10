Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 5 ottobre: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 5 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid oltre quota 57mila sui livelli di inizio maggio, ma allora l'onda era in diminuzione.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri domenica 4 ottobre ha destato molta preoccupazione: con 2.578 su 92.714 tamponi sono stati registrati 18 morti, che portano il totale a 35.986 da inizio dell'emergenza. Salgono ad oltre quota 300 le persone ricoverate in terapia intensiva, quasi 3600 i ricoverati nei reparti covid.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 5 ottobre 2020​​

Attualmente positivi: --

Deceduti: --

Dimessi/Guariti:--

Ricoverati: --

Ricoverati in Terapia Intensiva:--

Tamponi: --

Totale casi: --

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Campania il governatore De Luca ha firmato una nuova ordinanza che impone il coprifuoco per contrastare gli episodi di movida che possano generare eventuali focolai.

Nel Lazio e in particolare a Roma è ancora allarme in Parlamento dove - dopo il caso a palazzo Madama dei due senatori del Movimento 5 stelle, risultati la scorsa settimana positivi al Covid - l'allarme scatta oggi a Montecitorio con la positività di Beatrice Lorenzin, deputata del Pd, e il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo. Dalla provincia di Latina arriva la notizie della positività di uno dei partecipanti al comizio di Salvini a Terracina la sera del 25 settembre, per la campagna elettorale del candidato sindaco Valentino Giuliani, e la Asl di Latina ha subito attivato il tracing. Possibili provvedimenti restrittivi potrebbero essere varati a breve con minilockdown mirati per soffocare i focolai.

Qui di seguito le altre regioni.

In Alto Adige sono 17 i nuovi casi di positività al coronavirus su 829 tamponi. Il numero delle persone testate positive al coronavirus sale, quindi, a 3.662. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri restano 21, mentre nessuno è in terapia intensiva. Sono 32 (2 in più rispetto ad ieri), invece, i pazienti in isolamento nella struttura di Colle Isarco. In isolamento domiciliare si trovano 1.799 persone, delle quali 47 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

In Friuli il governatore Fedriga con una ordinanza limiterà la necessità di fare il test nelle scuole solamente ai casi realmente sospetti, e non a chiunque manifesti sintomi quali la febbre o la tosse, "per evitare di mandare letteralmente in tilt il sistema della prevenzione". La proposta, con tanto di linee guida, sarà presentata anche alla altre Regioni. Il protocollo nazionale attualmente prevede la necessità del tampone per qualsiasi sintomo simil-influenzale.

In Sicilia e in particolare in provincia di Palermo è entrata in vigore oggi alle 14 la zona rossa di Villafrati. Anche il sindaco, positivo al coronavirus, è stato ricoverato in ospedale: il focolaio al momento conta ottanta persone. Altre quattro aree sono attualmente off limits, tutte sedi della Missione "Speranza e Carita'" di Biagio Conte a Palermo.

In Sardegna si registra la morte di anziana di 77 anni a Torpé, centro di circa 3mila abitanti in provincia di Nuoro. La pensionata era stata trasferita dalla Rianimazione di Sassari a quella di Nuoro il 18 settembre, ed era risultata positiva al virus alla fine di agosto. Era madre di un oncologo nuorese. Salgono così a 157 le vittime da coronavirus accertate in Sardegna dall'inizio dell'emergenza.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Buone notizie dal fronte del vaccino: oggi Ranieri Guerra, vicedirettore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha spiegato che ci sono almeno sei vaccini in fase "tre", con la prospettiva di una pre-registrazione che andrà a buon fine entro fine anno.