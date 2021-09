Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 5 settembre 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, domenica 5 settembre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute renderà noti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i numeri sui nuovi contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale. Nel frattempo iniziano ad arrivare i primi dati dalle singole Regioni.

Nel bollettino di ieri, sabato 4 settembre, sono stati registrati 6.157 nuovi casi e 56 decessi. Più di 330mila i tamponi analizzati, sia antigenici che molecolari. Il numero dei contagi è leggermente in discesa rispetto alla scorsa settimana.

Coronavirus, il bollettino di domenica 5 settembre 2021

Nuovi casi: (ieri 6.157)

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Veneto sono stati accertati 573 casi. Tornano a crescere gli attuali positivi, 13.210 (+244), e sale anche il dato dei ricoveri ospedalieri in area non critica, 227 (+7). In calo invece i ricoverati in terapia intensiva, 49 (-2)

In Toscana sono 273.991 i casi di positività al Coronavirus, 557 in più rispetto a ieri (543 confermati con tampone molecolare e 14 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 256.008 (93,4% dei casi totali).

Sono 101 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Umbria. In leggerissima diminuzione invece il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 1.619 (-3), mentre nei 'Covid Hospital' umbri sale a 55 (+2) il totale dei ricoverati ma scende a 7 (-1) il numero di quelli in terapia intensiva.

Sono complessivamente 101 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno. È stato registrato un nuovo decesso e nessuno è guarito con il totale che resta fermo a 74.765. A oggi, domenica 5 settembre, gli attualmente positivi sono 2.293 (+100), 83 sono le persone ricoverate in area medica (dato invariato), 5 i pazienti in terapia intensiva (-1) e 2.205 positivi sono in isolamento domiciliare (+101).

Sono 156 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Sul fronte dei ricoveri, si scende a quota 246 (meno quattro rispetto a ieri): a calare sono i pazienti nei reparti di area non critica (oggi sono 226), mentre restano stabili a 20 le terapie intensive.