Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 6 agosto 2020: la mappa dei focolai

Coronavirus, attesa per il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 6 agosto 2020 dopo il balzo del numero dei contagi che ci riporta indietro ai numeri di maggio. Ricalcando l'aumento dei contagi registrato settimana scorsa, l'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mostra 384 nuovi casi di positività rilevato nelle ultime 24 ore mentre si registrano purtroppo anche 10 decessi, 5 dei quali in Lombardia. Pressoché stabili i ricoveri in ospedale.

In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 6 agosto 2020​

++ articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Veneto ha fatto notizia la fuga di un uomo che si trovata ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo perché positivo al coronavirus, fuggito dal reparto per far ritorno a casa in provincia di Padova. L'uomo, un cittadino tunisino, è stato rintracciato in meno di un’ora dagli agenti alla stazione di Padova. Per lui è scattata la denuncia per epidemia colposa.

Nelle Marche sono positivi 6 in nuovi positivi: 2 della provincia di Pesaro Urbino, 2 della provincia di Ancona e 2 provenienti da fuori regione e 3 del percorso di screening del focolaio di Montecopiolo.

In Toscana si registrano 17 nuovi casi (5 identificati in corso di tracciamento e 12 da attività di screening).Gli attualmente positivi sono oggi 425, +2,4% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

In Abruzzo i nuovi casi sono 15 mentre salgono a 20 i pazienti (+1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 132 (+12 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2810 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri). Al netto dei riallineamenti legati all'accertamento delle provenienze dei positivi dei giorni scorsi, i casi di oggi fanno riferimento alla provincia dell'Aquila (8), alla provincia di Pescara (5), alla provincia di Chieti (1), alla provincia di Teramo (1).

Nessun nuovo caso di contagio è stato riscontrato in Basilicata su un totale di 367 tamponi esaminati ieri. I casi Covid restano 3, tutti in isolamento domiciliare, mentre le persone guarite sono 373 e quelle decedute 28. Non vengono conteggiati gli stranieri non residenti: 31 migranti bengalesi ospitati nei centri di accoglienza di Potenza e Irsina (Matera); due badanti moldave, rientrate all'inizio di luglio dal loro Paese, e da un mese ricoverate a Potenza nel reparto di malattie infettive; altri cinque stranieri domiciliati in Basilicata e in isolamento domiciliare. Nel bollettino, infine, non viene conteggiato un altro lucano, in quarantena obbligatoria in Basilicata, risultato positivo in Emilia Romagna.

++ sezione in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Coronavirus, le ultime notizie

I casi confermati di coronavirus nel mondo sono saliti a 18.810.392, con 707.666 decessi a livello globale. Sono questi gli ultimi dati raccolti dalla John Hopkins University che monitora costantemente l'andamento della pandemia. Il Paese più colpito sono sempre gli Stati Uniti, con 4.823.890 casi confermati e 158.250 decessi. In Australia, Melbourne è al primo giorno di sei settimane di lockdown totale, con negozi e uffici chiusi, per fermare la seconda ondata di infezioni da coronavirus. L'intera Australia ha finora avuto circa 20mila casi e 255 vittime, ma la recrudescenza dei contagi in Victoria rischia di peggiorare il bilancio e di estendersi ad altri stati, come il Queensland, dove il virus è scomparso.

Casi in forte aumento anche in Germania dove per la prima volta in tre mesi, si registrano più di mille casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dall'Istituto per le Malattie infettive Robert Kock, almeno 1.045 persone hanno contratto il Covid-19 da ieri. L'ultima volta in cui il Paese aveva confermato più di 1.000 infezioni giornaliere era il 9 maggio.

Coronavirus, Speranza: "In Italia 5,7 casi ogni 100 mila abitanti, in Spagna 53"

"Da qualche settimana siamo in una fase di stabilità" spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza nel corso di una informativa al Senato: "Il virus circola, focolai ci sono ma il sistema di monitoriaggio e prevenzione ci mette in condizione di interventire tempestivamente. Occorre aumentare la nostra capacità di resilienza per isolare i focolai e i casi che si presentano per intervenire efficacemente come si sta facendo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Speranza ha riportato i dati forniti dal Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie, secondo il quale il tasso di incidenza del virus su 100 mila abitanti, negli ultimi 14 giorni, vede l'Italia a 5,7 casi mentre, ad esempio, la Germania è a 8,4 casi, nel Regno Unito 12,6 casi, in Francia 19 casi, in Croazia 25,3 casi, in Spagna 53,6 casi, in Romania 75,1 casi.