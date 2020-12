Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre 2020: i nuovi casi regione per regione

Contagi, decessi e terapie intensive: tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Il trend è in miglioramento, ma preoccupa un'eventuale terza ondata dopo le feste di Natale

Il bollettino coronavirus di oggi domenica 6 dicembre 2020. Intorno alle 17 come ogni giorno tutti gli aggiornamenti su nuovi casi, ricoveri e decessi causati da Covid-19. Il precedente bollettino ha confermato un leggero calo dei contagi (21.052 contro i 24.099 del 4 dicembre), ma siamo su numeri ancora alti. Diminuisce la pressione sugli ospedali: il dato più incoraggiante arriva dai ricoveri che scendono di 1024 unità, ma sono in calo anche le terapie intensive (-50). Scende al 10,7% il tasso di posività dei tamponi.

Come ripetiamo spesso, i numeri della doomenica vanno presi con qualche cautela in più perché il numero dei tamponi analizzato è solitamente inferiore alla media. Il trend è comunque in miglioramento da circa due settimane. È però ancora presto per dire che il peggio alle spalle. Come ripetono da giorni medici e virologi il rischio di una ripresa dei contagi a Natale è purtroppo dietro l’angolo. Ma tutto dipenderà, come sempre, dai comportamenti che sapremo mettere in campo. Intorno alle 17 tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino coronavirus di domenica 6 dicembre 2020.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre 2020

In basso, non appena disponibili, i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici o di terapia intensiva.

+ Articolo in aggioramento +

Coronavirus, i dati delle regioni

Veniamo ai dati anticipati dalle regioni. n fondo all’articolo tutte le ultime notizie sull’epidemia di coronavirus Sars-Cov-2 in Italia.

Sono 3.444 i nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. I decessi sono 37 per un totale di 4.210 morti dall'inizio dell'epidemia. Aumentano gli attialmente positivi (1.846 persone in più di ieri) e così pure i ricoverati nei reparti in area medica (+23). In calo le terapie intensive (-6).

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 753 su 12.142 tamponi molecolari e 2.074 test rapidi effettuati. Lo ha comunicato tramite la sua pagina Facebook il governatore della Toscana Eugenio Giani. La situazione è sostanzialmente stabile rispetto a ieri, giorno in cui è stato però più alto il numero di tamponi effettuati. I nuovi casi positivi registrati ieri in Toscana erano stati 769 su 13.229 tamponi molecolari e 2.776 test rapidi effettuati.

Nelle Marche sono stati registrati 443 nuovi casi su 3792 tamponi: 2424 nel percorso nuove diagnosi e 1368 nel percorso guariti. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (52 casi rilevati), contatti in setting domestico (94 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (134 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (23 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (14 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (22 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 1 rientro dall'estero. Per altri 92 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 706 test e sono stati riscontrati 10 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

In Umbria i nuovi positivi sono 234, in aumento rispetto ai 226 di ieri. Si registrano anche nove decessi per un totale di 460 vittime dall'inizio dell'epidemia in tutta la regione. Gli attualmente positivi sono 6.065, in calo rispetto ai 6.149 di ieri. Negli ospedali della regione sono ricoverati 393 pazienti Covid (+1) di cui 60 in terapia intensiva (-1 rispetto al precedente bollettino).

Le ultime notizie sull’epidemia di coronavirus in Italia