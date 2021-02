Coronavirus, il bollettino di oggi 6 febbraio 2021: morti e contagi, i casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 6 febbraio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino di oggi, sabato 6 febbraio 2021. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 6 febbraio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni per tutta la giornata. A oggi sono 1.035.052 le persone che hanno ricevuto la prima e la seconda dose del vaccino. Nella giornata di ieri 14.218 i contagi da coronavirus in Italia, con altri 377 morti, che portano il totale a 90.618 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 6 febbraio 2021

Nel pomeriggio i dati aggiornati di oggi, sabato 6 febbraio 2021. Nel corso della giornata, tutti i numeri aggiornati dalle singole regioni con i nuovi casi, i ricoveri, i decessi, i guariti e i vaccinati.

Coronavirus, i dati di oggi 6 febbraio regione per regione

I bollettini da tutte le regioni italiane con i nuovi casi di coronavirus oggi sabato 6 febbraio 2021:

Su i contagi e il numero delle persone in quarantena in Alto Adige, dove lunedì scatterà un lockdown. Sono infatti 802 i nuovi casi, 4 i decessi e 16.143 le persone in quarantena. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.973 tamponi molecolari e registrato 389 nuovi casi positivi. Inoltre 413 test antigenici positivi su 6.377 effettuati. Per quanto riguarda invece i ricoveri i numeri sono piuttosto stabili: 242 (ieri 255) pazienti Covid nei normali reparti ospedalieri, 162 (159) nelle cliniche private e 34 (32) in terapia intensiva.

Sono 436 i nuovi positivi tra le nuove diagnosi nelle Marche e altri 62 casi, invece, riscontrati da test antigenici rapidi, da confermare con tamponi molecolari. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata "testati 5.490 tamponi: 3.398 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.550 nello screening con percorso Antigenico) e 2092 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,8%)". Tra i 436 positivi sono 203 le persone della provincia di Ancona; seguono nella 'classifica' dei contagi giornalieri Pesaro Urbino (86), Macerata (64), Fermo (39), Ascoli Piceno (26).

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 708 su 16.803 test di cui 10.587 da tamponi molecolari e 6.216 da test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,21% (9,0% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto il presidente della Toscana Eugenio Giani. Il dato dei nuovi casi è in linea con il dato di ieri (erano 703), con una sostanziale stabilità dei test (erano 16.946) e del tasso di positivi (era del 4,15%) ma conferma il rialzo sopra i 700 nuovi pazienti giornalieri che si registra da tre giorni consecutivi.

Sono 126 i pazienti ricoverati all'Ospedale Spallanzani di Roma risultati positivi al tampone per il Covid-19. Lo rende noto l'Istituto che ha diramato il bollettino quotidiano. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27. I pazienti dimessi, trasferiti a domicilio o presso altre strutture del territorio sono, a questa mattina, 1.938.

