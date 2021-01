Coronavirus, il bollettino di oggi 6 gennaio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021. I nuovi casi, i decessi, i numeri dei ricoveri, dei guariti e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta da tutte le regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 6 gennaio 2021. Il bollettino di ieri riporta il dato di 649 morti e 15.378 contagi. Nel pomeriggio il bollettino Covid di oggi, intanto confluiscono i dati di tutte le regioni con i nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati. Intanto il governo di Giuseppe Conte vuole prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 luglio 2021 mentre prepara per il 15 gennaio un nuovo decreto legge e/o un nuovo Dpcm per prolungare il sistema della zona gialla, arancione e rossa. Ma torniamo al bollettino coronavirus: tutti i numeri di oggi, giorno dell'Epifania, 6 gennaio 2021: 3.638 i nuovi contagi in Veneto, 411 in Toscana. In Emilia-Romagna 61 decessi. Sono 259.481 le vaccinazioni anti-Covid effettuate in Italia. Si spera di vaccinare 15 milioni di italiani prima dell'estate 2021: sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

Bollettino coronavirus oggi mercoledì 6 gennaio 2021

Il bollettino Covid di oggi 6 gennaio 2021:

Nuovi casi:

Casi testati:

Tamponi (diagnostici e di controllo):

Attualmente positivi:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Totale casi positivi:

Deceduti:

Totale Dimessi/Guariti:

Vaccinati:

Coronavirus, bollettino 6 gennaio 2021: i nuovi casi regione per regione

I bollettini Covid con i nuovi casi, i decessi e i ricoveri da tutte le regioni italiane per oggi 6 gennaio 2021, giorno dell'Epifania:

In Emilia-Romagna 1.576 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 16.527 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 9,5%. Sempre da ieri, sono stati effettuati anche 9.844 tamponi rapidi. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 744 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 329 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 599 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 47,6 anni. Purtroppo, si registrano 61 nuovi decessi

3.638 i nuovi contagi in Veneto nelle ultime 24 ore, e 126 i decessi. Lo rende noto il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 273.735, quello dei morti a 7.114. Si abbassa leggermente, rispetto a ieri, di poco più di un centinaio la pressione ospedaliera per quanto riguarda i ricoveri di pazienti Covid nei reparti non critici, 2.612 (-454), e anche nelle terapie intensive, 343 (-48).

365 nuovi positivi in Abruzzo su 4.172 tamponi, 2 deceduti, 24.066 guariti (+125), 11.331 attualmente positivi (+237), 463 ricoverati in area medica (-8), 39 ricoverati in terapia intensiva (invariato rispetto a ieri)

Oggi in Puglia sono stati analizzati 10037 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.581 nuovi casi per un tasso di positività del 15,7% (ieri era del 10,52%). Inoltre sono stati rilevati 23 decessi. I nuovi contagi sono stati individuati 598 in provincia di Bari, 149 in provincia di Brindisi, 190 nella provincia BAT, 188 in provincia di Foggia, 158 in provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. I 23 decessi sono avvenuti 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto

Altri 411 nuovi pazienti (età media 48 anni) per Coronavirus con 11.162 tamponi effettuati (3,7% positivi) e altri 27 decessi (totale va a 3.789 vittime) nelle ultime 24 ore in Toscana secondo il rapporto giornaliero della Regione. Dall'inizio della pandemia salgono a 122.831 i casi totali di positività (+0,3%) mentre i guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 109.593. I tamponi totali eseguiti hanno raggiunto quota 1.929.121. Gli attualmente positivi sono oggi 9.449, in calo del -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 961 (-38 unità su ieri) di cui 146 in terapia intensiva (+7 unità).

Nelle Marche 743 nuovi casi di coronavirus, il 33,5% rispetto ai 2.220 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente, i positivi erano stati 458, il 28,6% rispetto ai 1.598 test effettuati. Il totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica è 44.530. I nuovi positivi sono stati individuati 136 in provincia di Macerata, 169 in provincia di Ancona, 220 in quella di Pesaro-Urbino, 148 nel Fermano, 29 nel Piceno e 41 fuori regione.

Allo Spallanzani di Roma ricoverati in tutto 189 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 31 pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1.691.

222 nuovi contagi da Covid in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.646 tamponi processati. Lo fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono guarite 35 persone, e non si e' registrato nessun decesso. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 96.

Nessuna vittima in Valle d'Aosta. Sono 26 i nuovi casi positivi al Covid registrati in regione nelle ultime 24 ore. I positivi attuali sono 407, di questi 54 ricoverati in ospedale ed 1 in terapia intensiva.

In Lombardia la Pallacanestro Varese in una nota ha reso noto che i tamponi molecolari effettuati lunedi' scorso hanno confermato la positivita' al virus per dodici giocatori. Il club biancorosso ha confermato per i positivi tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato immediatamente le autorità competenti.

Sono 259.481 le vaccinazioni anti-Covid effettuate in Italia secondo l'ultimo aggiornamento del portale del ministero della Salute al 6 gennaio alle ore 00.25. L'Italia si conferma al secondo posto dopo la Germania nella classifica dei Paesi Ue, secondo un'elaborazione Agenas sugli ultimi dati disponibili.

Nelle ultime 24 ore in tutto il mondo sono stati registrati 15.434 decessi a causa del coronavirus, la seconda cifra più alta dall'inizio della pandemia, dopo il record di 15.525 vittime il 29 dicembre scorso. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

- in aggiornamento -