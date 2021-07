Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 6 luglio 2021: risalgono i contagi, Speranza invoca cautela

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 6 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 6 luglio 2021 sarà pubblicato come di consueto su questa pagina intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri lunedì 5 luglio registrava 480 nuovi casi su 74.649 test, 31 i decessi.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 6 luglio 2021

Nuovi casi: --, ieri 480

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 74.649 molecolari: -- rapidi: --

Attualmente positivi: --, ieri 43.531

Ricoverati: --, ieri 1.337

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 191 di cui 2 nuovi

Deceduti dopo un tampone postivo: --

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --

Totale Dimessi/Guariti: --

Vaccinati : 21.203.897 persone pari al 39.2% della popolazione con più di 12 anni, 54.371.521 le dosi somministrate ovvero l'89.2% delle 41.013.916 dosi consegnate da Pfizer , delle 5.939.801 consegnate da Moderna e dei 11.773.881 vaccini AstraZeneca e 2.254.607 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 512mila dosi di cui 354mila prime dosi

Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 6 luglio 2021: l'88% degli over 80, il 65% dei settantenni, e il 53% dei sessantenni, il 45% dei cinquantenni, il 26% dei quarantenni, il 19% dei trentenni e il 16% dei ventenni e l'3% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Da lunedì 28 giugno tutte le regioni d'Italia sono in zona in area bianca, non c'è più coprifuoco né obbligo di mascherine all'aperto tranne in presenza di assembramenti.

Valle d'Aosta : --

: -- Piemonte : --

: -- Liguria : --

: -- Lombardia : --. Diversi casi di ragazzi positivi al Covid si sono registrati nel Lodigiano dopo una festa che si è svolta in un locale di Codogno 10 giorni fa.

: --. Diversi casi di ragazzi positivi al Covid si sono registrati nel Lodigiano dopo una festa che si è svolta in un locale di Codogno 10 giorni fa. Trentino : --

: -- Alto Adige : 14 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (1), ricoveri stabili (7)

: 14 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (1), ricoveri stabili (7) Veneto : 97 nuovi casi e nessun decesso. Ieri saldo ospedalizzati: Ti (4), ricoveri (38)

: 97 nuovi casi e nessun decesso. Ieri saldo ospedalizzati: Ti (4), ricoveri (38) Friuli Venezia Giulia : 13 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ti +1 (1), ricoveri +1 (7).

: 13 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ti +1 (1), ricoveri +1 (7). Emilia Romagna : --

: -- Marche : --

: -- Toscana : 59 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1(16), ricoveri -9 (91)

: 59 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1(16), ricoveri -9 (91) Umbria : nessun decesso nelle ultime 24 ore, 2 morti da aggiornamenti banche dati.

: nessun decesso nelle ultime 24 ore, 2 morti da aggiornamenti banche dati. Abruzzo : 33 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri stabili (23). 51 casi di variante delta individuati negli ultimi 14 giorni.

: 33 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri stabili (23). 51 casi di variante delta individuati negli ultimi 14 giorni. Lazio : 58 nuovi casi (30 a Roma) e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (33), ricoveri -20 (135)

: 58 nuovi casi (30 a Roma) e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -3 (33), ricoveri -20 (135) Molise : --

: -- Puglia : 60 nuovi casi e 2 decessi. Ieri saldo ospedalizzati: Ti (10), ricoveri (107)

: 60 nuovi casi e 2 decessi. Ieri saldo ospedalizzati: Ti (10), ricoveri (107) Campania : --

: -- Basilicata : 5 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri -1 (16), vuoti i reparti di terapia intensiva

: 5 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri -1 (16), vuoti i reparti di terapia intensiva Calabria : --

: -- Sicilia : --

: -- Sardegna: 21 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri +1 (34)

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sarà chiamato a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus.

I dati ormai mostrano che c'è una leggere risalita di casi di Covid-19 in Italia. Nell'ultima settimana i casi sono aumentati e non accadeva da 15 settimane consecutive di calo.

Dai dati che arrivano da Israele il vaccino di Pfizer risulta meno efficace nel proteggere dalle infezioni causate dalla variante Delta del Covid-19, ma mantiene la sua potenza per prevenire gravi malattie.

Come va la pandemia

La Cina continentale ha registrato 23 nuovi casi confermati di Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui 20 importati dall'estero e tre casi di trasmissione locale nella provincia dello Yunnan (sud-ovest del Paese), secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale. Inoltre, sono stati registrati 25 nuovi casi asintomatici, 23 dall'estero e due dallo Yunnan, mentre 446 pazienti asintomatici rimangono sotto osservazione medica..