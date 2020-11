Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 6 novembre 2020: i nuovi casi di Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 6 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 6 novembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che ieri ha portato il numero dei pazienti Covid a sfondare quota 472mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 5 novembre registrava 1.140 i nuovi posti occupati negli ospedali e 99 in terapia intensiva. Ma fanno impressione i dati dei decessi che hanno toccato quota 445 in un sol giorno, il numero più alto dal 2 maggio, quando si erano registrate 474 vittime. I nuovi casi di Covid-19 rilevati in Italia erano 34.505 a fronte di 134.550 casi testati. Quanto alle regioni spiccava la Lombardia con quasi 9mila casi, seguita da Campania, Veneto e Piemonte..

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 6 novembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 34.505​)

Casi testati: -- (ieri 134.550​​)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 219.884​)

Attualmente positivi: -- (ieri 472.348​)

Ricoverati: -- (ieri 23.256, + 1140​)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.391, + 99​)

Totale casi positivi: -- (ieri 824.879)

Deceduti: -- (ieri 40.192, con un aumento di 428 morti in 24 ore)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

In Veneto si registrano 3.387 nuovi casi per un dato complessivo di 72.092 infetti dall'inizio dell'epidemia. I casi attualmente positivi sono 43.937. Preoccupa anche il numero delle vittime, 27 in più rispetto a ieri. Il totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.543.

Qui di seguito le altre regioni.

In Alto Adige sono ormai 25 i Comuni classificati 'focolai'. Il 24% dei tamponi esaminati nella giornata di ieri ha dato esito positivo. Dei 2.961 test processati, 712 hanno evidenziato la presenza di coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria su 127.570 persone sottoposte al test, 11.571 sono risultate positive. Ormai costante da alcuni giorni l'incremento dei decessi, anche oggi 4 in più rispetto a ieri per un dato complessivo di 330. Resta molto forte la pressione sugli ospedali con 390 pazienti ricoverati: 270 di essi si trovano nei normali reparti, 86 si trovano nelle strutture private convenzionate e 35 (2 in più negli ultimi due giorni) necessitano della terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.309.

In Toscana sono 2.590 i nuovi casi di coronavirus.

Nelle Marche sono 697 i positivi al Covid, pari al 31,8% delle 2.185 nuove diagnosi e al 20% del totale dei 3.842 tamponi testati (che oltre alle nuove diagnosi comprendono anche 1.657 test del percorso guariti). Il numero più altro di casi è nela provincia di Ancona, 218, seguita da Ascoli Piceno (203), Macerata 109), Fermo (92), Pesaro Urbino (51), oltre a 24 casi di fuori regione. Questi casi comprendono 112 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (155), contatti stretti di casi positivi (198), contatti in setting lavorativo (17), contatti in ambienti di vita/divertimento (34), contatti in setting assistenziale (8), contatti in setting scolastico/formativo (19), screening percorso sanitario (13) e 2 rientri da altra regione.

In Umbria si registrano 769 i casi positivi al Covid.

In Molise i primi segnali di una ripresa dei contagi nella seconda fase dell'emergenza Covid-19, si sono registrati il 20 settembre con 31 casi. Il numero degli asintomatici a domicilio (5 novembre) è 1.368, il 95% del totale di quelli attualmente positivi (1.426) nella stessa data.

In Basilicata sono registrati 274 positivi su 1.461 tamponi. Sono decedute 3 persone (1 di Potenza, 1 di Venosa, 1 di Matera). I lucani attualmente positivi sono 2.204 e di questi 2.088 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 116 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 112.980 tamponi, di cui 108.124 risultati negativi.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie