Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 6 ottobre 2020: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 6 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid oltre quota 58mila sui livelli di inizio maggio, ma allora l'onda era in diminuzione.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri lunedì 5 ottobre ha mostrato il superamento di quota 36mila decessi mentre si registra un nuovo balzo delle terapie intensive. Calano i nuovi casi, 2.257, ma a fronte di un basso numero di tamponi, appena 60mila. Sempre in testa alle regioni con più casi la Campania (+431), seguita da Lombardia (+251), Lazio (+248) e Veneto (+230).

Da ieri è stato riattivato il Comitato operativo della Protezione Civile: nessun cambiamento per il bollettino, i dati giornalieri saranno pubblicati tra le ore 17:00 e 18:00.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 5 ottobre 2020​​

Attualmente positivi: --

Deceduti: --

Dimessi/Guariti: --

Ricoverati: --

Ricoverati in Terapia Intensiva: --

Tamponi: --

Totale casi: --

Articolo in aggiornamento, clicca qui per refreshare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Campania è in vigore l'ordinanza del governatore De Luca che impone il coprifuoco per contrastare gli episodi di movida che possano generare eventuali focolai.

++ sezione aggiornata alle ore 13:39, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Qui di seguito le altre regioni.

--

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie