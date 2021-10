Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 6 ottobre 2021: 3.235 casi e 39 decessi

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 6 ottobre 2021 fa registrare 3.235 su 301.773 con un tasso di posivitià che si attesta all'1%. I decessi sono stati 39. Scendono i ricoverati con sintomi, -96 rispetto a ieri per un totale di 2.872 pazienti ricoverati nei reparti non critici. Giù anche le terapie intensive, -18 per un totale di 415 persone ricoverate. Gli attualmente positivi al virus sono 88.247 (-2.052), 5.245 le persone guarite nelle ultime 24 ore.

Ieri erano stati accertati 2.466 nuovi casi su 122.214 tamponi (diagnostici e di controllo) e 50 vittime.

Coronavirus: il bollettino di oggi mercoledì 6 ottobre 2021

Nuovi casi: 3.235

Tamponi (diagnostici e di controllo): 301.773

Attualmente positivi: -2.052, totale 88.247

Ricoverati con sintomi: -96, totale 2.872

Ricoverati in Terapia Intensiva: -18, totale 415

Ingressi in terapia intensiva: 24

Deceduti dopo un tampone positivo: 39

Dimessi/Guariti: +5.245, totale 4.469.937

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 885.657 ( 9.387) ( 449 )

9.387) 449 Veneto: 471.255 ( 10.201) ( 416 )

10.201) 416 Campania: 457.922 ( 6.401) ( 272 )

6.401) 272 Emilia-Romagna: 425.367 ( 14.634) ( 281 )

14.634) 281 Lazio: 386.166 ( 9.073) ( 245 )

9.073) 245 Piemonte: 379.941 ( 3.353) ( 197 )

3.353) 197 Sicilia: 300.411 ( 12.372) ( 285 )

12.372) 285 Toscana: 283.518 ( 6.166) ( 229 )

6.166) 229 Puglia: 269.371 ( 2.499) ( 143 )

2.499) 143 Marche: 114.251 ( 2.371) ( 73 )

2.371) 73 Friuli Venezia Giulia: 114.148 ( 905) ( 111 )

905) 111 Liguria: 113.078 ( 965) ( 67 )

965) 67 Calabria: 84.418 ( 3.214) ( 131 )

3.214) 131 Abruzzo: 81.476 ( 1.571) ( 61 )

1.571) 61 P.A. Bolzano: 77.264 ( 817) ( 95 )

817) 95 Sardegna: 75.527 ( 1.856) ( 50 )

1.856) 50 Umbria: 63.990 ( 734) ( 32 )

734) 32 P.A. Trento: 48.529 ( 347) ( 35 )

347) 35 Basilicata: 30.347 ( 1.184) ( 47 )

1.184) 47 Molise: 14.528 ( 96) ( 10 )

96) 10 Valle d'Aosta: 12.177 (101) (6)

Coronavirus: i dati regione per regione

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.427 tamponi molecolari sono stati rilevati 102 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,87%. Sono inoltre 5.490 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,16%). Nella giornata odierna non si si registrano decessi; scendono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 8, mentre i pazienti in altri reparti sono 38.

In Veneto si registrano 416 nuovi casi e 6 decessi. In aumento gi attuali positivi, 65 in più rispetto a ieri. Scendono le terapie intensive ma aumentano i pazienti in area non critica 201 (+2).

In Toscana sono 229 i nuovi casi Covid (219 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico). Sono invece 7.139 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.166, -2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 263 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 74,8 anni.

In Umbria si registra un nuovo decesso, 32 positivi e 74 guariti. Sono 734 (-43 rispetto al 5 ottobre) gli attualmente positivi. Al 6 ottobre sono 50 (dato invariato) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 6 (dato invariato) in terapia intensiva, e 684 (-43) le persone in isolamento.

Oggi nel Lazio, su 9.796 tamponi molecolari e 11.284 antigenici per un totale di 21.080 tamponi, si registrano 245 nuovi casi positivi, 3 decessi, 367 i ricoverati (-1), 56 le terapie intensive (-1) e 279 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,1%". E' quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. I casi a Roma città sono a quota 140.

Sono 61 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 1571 (-63 rispetto a ieri). Sono 50 i pazienti (+1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (numero invariato rispetto a ieri) i pazienti in terapia intensiva.

In Puglia sono stati accertati 143 casi e nessun decesso. Cala ancora il numero degli attualmente positivi, oggi 2.499 (60 in meno rispetto a ieri). I guariti salgono a 260.075 (+203) rispetto a ieri. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri, nel complesso invariato rispetto a ieri (168). Sono 150 i pazienti nei reparti di area non critica (uno in meno rispetto a ieri), 18 quelli in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri).

Sono 131 i nuovi contagi in Calabria, dove si contano) 182 guariti e 2 morti (per un totale di 1.417 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -53 attualmente positivi, -44 in isolamento, -7 ricoverati e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 12).