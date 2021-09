Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 6 settembre 2021: tutti i numeri regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 6 settembre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 6 settembre 2021 è pubblicato su questa pagina dalle ore 17. Ieri si registravano 5.315 contagi su circa 260mila tamponi (antigenici e molecolari). Il tasso di positività si attestava al 2% con 49 morti per Covid. Sempre ieri, lieve aumento del numero dei ricoverati con sintomi e così pure le terapie intensive. I ricoveri nei reparti di area critica erano stati 37 contro i 53 dell'altro ieri. Un dato dunque positivo.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 6 settembre 2021

articolo aggiornato alle ore 16:09, clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: ieri 5.315

Attualmente positivi: ieri -337, totale 136.702

Deceduti: ieri 49. totale 129.515

Dimessi/Guariti: ieri +5.602, totale 4.305.223

Ricoverati con sintomi: ieri +14, totale 4.216

Ricoverati in Terapia Intensiva: ieri +3, totale 572

Ingressi del giorno in terapia intensiva: ieri 37

Tamponi: ieri 259.756

Totale casi: ieri 4.571.440

Vaccinati: 38.699.389 persone pari al 71.65% della popolazione con più di 12 anni. Ieri somministrate 217mila dosi, di cui 53mila prime somministrazioni. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 30 agosto 2021: il 92% degli over 80, il 88% dei settantenni, e il 83% dei sessantenni, il 76% dei cinquantenni, il 67% dei quarantenni, il 60% dei trentenni e il 61% dei ventenni e il 37% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione (ieri)

In Lombardia sono stati scoperti altri 404 positivi al covid a fronte di 55.235 tamponi. Il rapporto fra casi testati e nuovi contagi è sotto l'1%, in deciso calo rispetto a ieri. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 115 persone che hanno contratto il coronavirus. Non positivi i numeri che arrivano dagli ospedali. Aumentano di 1 i ricoveri nelle terapie intensive, che adesso curano 58 pazienti. Salgono anche i ricoveri nei reparti ordinari: i posti letto occupati, ad ora, sono 365, + 13 rispetto a ieri. Due i morti nell'ultima giornata.