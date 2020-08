Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 7 agosto 2020: la mappa dei focolai

Coronavirus, alle 17:00 è atteso il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 7 agosto 2020 e ci si attende una conferma della crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo del numero dei contagi che ci ha riportato indietro ai numeri di maggio.

Infatti l'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mostra 402 nuovi casi mentre viene mostrata una stabilità nel numero dei decessi giornalieri così come non risultano emergenze dagli indici di occupazione dei posti letto in ospedale e dal livello di affollamento in terapia intensiva.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 7 agosto 2020​

++ articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Veneto si contano oggi 183 positivi in più, mentre i soggetti in isolamento sono 5.212, ben 1.141 in più rispetto a ieri. Si registra un nuovo decesso (totale 2.078). Il Governatore Zaia tranquillizza spiegando come all'aumento dei casi non corrisponda una emergenza Sanitaria. La Regione conta oggi 20.535 casi positivi, 1.500 in più rispetto al 18 maggio quando i ricoverati erano 541, mentre oggi sono 111, in costante calo (dalla stessa data in terapia intensiva si è passato da 51 a 9 persone, i morti da 1.803 a 2.078).

In Lombardia si contano 69 nuovi casi mentre non si registrano decessi.

In Toscana si contano 13 casi in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 8 da attività di screening). Gli attualmente positivi sono oggi 435 e non si registrano nuovi decessi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 18 (2 in meno rispetto a ieri, meno 10%), nessuno in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

In Abruzzo si contano 39 nuovi casi mentre sono 22 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale, uno (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 167 (+35 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Puglia sono 11 i nuovi casi positivi su 1908 test: gli undici casi di oggi si sono registrati 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia e 3 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi ed è il quarto giorno consecutivo che ciò si verifica. Sono 3973 i pazienti guariti (-1 rispetto a ieri) e 170 i casi attualmente positivi (+12) dei quali 26 ricoverati (+2) e nessuno in terapia intensiva.

++ sezione in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le ultime notizie

Preoccupazioni in vista della ripresa delle attività scolastiche viene dalla Germania dove al termine della prima settimana di scuola dopo il rientro dalle vacanze, sono state chiuse una scuola media ed una elementare: nella prima, a Ludwigslust, è risultato positivo un docente, nella seconda, nel distretto di Rostock, un alunno. I virologi tedeschi lanciano l'allarme: "La mancanza di misure preventive potrebbe causare a breve focolai che costringerebbero ad una nuova chiusura"