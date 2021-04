Coronavirus, il bollettino di oggi 7 aprile 2021: ieri 233mila vaccinazioni

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 7 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 7 aprile 2021 sarà pubblicato come di consueto su questa pagina intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo le ultime notizie in arrivo dalle regioni. Ricordiamo che è attesa per oggi pomeriggio alle 16:00 l'attesa conferenza stampa dell'agenzia di farmaco vigilanza europea sul caso del vaccino Astrazeneca e la possibile nuova limitazione d'uso.

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 6 aprile registrava 421 vittime in un giorno (ieri 296). 221 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Mentre sono 7.767 i nuovi casi Covid su appena 112.962 tamponi (su 70614 tamponi molecolari la positività si è fermata al 10.34%).

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 7 aprile 2021

articolo aggiornato alle ore 14:30 clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: -- (ieri 7.767)

Casi testati: -- (ieri 31.142)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 112.962) molecolari: -- (ieri 70614 di cui 7306 positivi pari al 10.34%) rapidi: -- (ieri 42348 di cui 457 positivi pari al 0.01%)

Attualmente positivi: -- (ieri 555.705)

Ricoverati: -- (ieri 29.337, +552)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 3.743, +6, 221 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: -- (ieri 3.686.707)

Deceduti dopo Covid test positivo: -- (ieri 111.747)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 3.019.255)

Vaccinati: 3.555.242 (11.510.905 dosi somministrate)

si tratta del 81.4% delle 8.709.480 dosi consegnate da Pfizer e delle 1.328.200 consegnate da Moderna al 7 aprile. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 3.956.531 i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. Con i 4.098.800 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 sono stati coinvolti 236mila uomini delle forze armate e 1 milione docenti e non docenti del personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 233mila dosi (di cui 66mila seconde dosi) rispetto alle 300mila auspicate dal piano vaccinale.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.?

Di seguito le zone in area rossa*:

Valle d'Aosta : --

: -- Piemonte : --

: -- Liguria : --

: -- Lombardia : --

: -- Friuli Venezia Giulia : --

: -- Emilia Romagna : --

: -- Toscana : 937 nuovi casi e 41decessi. Saldo ospedalizzati: Ti-4, ricoveri +12

: 937 nuovi casi e 41decessi. Saldo ospedalizzati: Ti-4, ricoveri +12 Campania : --

: -- Puglia : 1255 nuovi casi e 43 decessi. Saldo ospedalizzati: +57

: 1255 nuovi casi e 43 decessi. Saldo ospedalizzati: +57 Calabria: --

*Che cosa si può fare in zona rossa.

Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche andare i visita dagli amici/parenti. Chiuse anche le scuole materne ed elementari

Di seguito le zone in area arancione**:?

Veneto : 1111 nuovi casi e 67 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+7, ricoveri +10

: 1111 nuovi casi e 67 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti+7, ricoveri +10 Trentino : --

: -- Alto Adige : 146 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri -5

: 146 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2, ricoveri -5 Marche : 286 nuovi casi

: 286 nuovi casi Umbria : 132 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -6, ricoveri +3

: 132 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: ti -6, ricoveri +3 Abruzzo : --

: -- Lazio : --

: -- Molise : 4 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri +2

: 4 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri +2 Basilicata : 145 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri +2

: 145 nuovi casi e 8 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri +2 Sicilia : --

: -- Sardegna: --

**Che cosa si può fare in zona arancione.

Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Qui potete scaricare il modulo di autocertificazione per gli spostamenti

Le zone in area gialla***:

***Che cosa si può fare in zona gialla.

Da lunedì 15 marzo e fino al 30 aprile la zona gialla è sospesa : valgono pertanto le prescrizioni della zona arancione. Per domani e Domenica, ultimi giorni in area gialla, sarà possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi (fino al 27 marzo). Consentito spostarti in visita a parenti e amici al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico. Restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore

Le zone in area bianca****:

****Che cosa si può fare in zona bianca.

Non vale la prescrizione del nuovo Dl 12 marzo. Inoltre secondo quanto prescritto dal Dpcm 2 marzo decade il coprifuoco. Le attività di ristorazione avranno la possibilità di apertura serale fino alle 23, i bar fino alle 21. Aperti nei fine settimana anche i centri commerciali. Riaprono musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università.

Coronavirus, le ultime notizie