Coronavirus, il bollettino di oggi 7 febbraio 2021: i dati Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi: nuovi positivi, decessi, ricoveri nei reparti ordinari e terapia intensiva, tasso di positività, numero dei tamponi, vaccini. Tutti i dati in diretta dalle regioni

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino di oggi, domenica 7 febbraio 2021. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute e delle Regioni, con i dati afggiornati su nuovi casi, vaccinazioni, ricoveri, decessi e guariti. Nel bollettino di ieri 13.442 casi e 385 morti. Il totale delle vittime sale a 91mila dall'inizio dell'emergenza ormai quasi un anno fa. Ci si interroga nel frattempo sul possibile stop agli spostamenti tra regioni a partire dal 16 febbraio, in zona gialla. Ecco tutti i numeri di oggi.

Intanto sono 1.100.867 le persone che hann ricevuto entrambe le dosi di vaccino (2.517.090 le dosi somministrate in totale).

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 7 febbraio 2021

Resta stabile la curva epidemica. Il bollettino del 7 febbraio con i dati nazionali sarà disponibile nel pomeriggio. Nel frattempo ci sono i numeri che confluiscono da tutte le regioni.

Covid: i dati dalle regioni oggi 7 febbraio 2021

I bollettini sull'andamento del contagio dalle regioni italiane di oggi, domenica 7 febbraio:

I nuovi di Covid casi registrati in Toscana sono 668 su 12.628 test di cui 9.554 tamponi molecolari e 3.074 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,29% (10,1% sulle prime diagnosi).

In Veneto si chiude con 290 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei malati a 316.836. I decessi in più sono 10, pari a un totale di 9.281 morti dall'inizio della pandemia. Prosegue invece la discesa dei dati clinici, con 1.642 ricoverati nei reparti non critici. Le terapie intensive calano sotto quota 190, con 189 pazienti Covid.

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma "126 pazienti positivi al tampone per Sars-Cov-2. Sono 31 i pazienti che necessitano di terapia intensiva", si legge nel bollettino numero 374 dello Spallanzani (ieri erano 27). "I pazienti dimessi, trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali, sono a questa mattina, 1.945", concludono i medici.

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 394 nuovi casi di 'Covid-19', il 23% rispetto ai 1.715 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente, i positivi erano stati 436, il 23,6% dei 1.848 test effettuati. Il totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 58.141.

