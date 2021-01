Coronavirus, il bollettino di oggi 7 gennaio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 7 gennaio 2021 verrà pubblicato intorno alle ore 17:00

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri 6 gennaio registrava più di 20mila nuovi contagi. Inoltre nel giorno dell'Epifania sono stati registrati più di 500 vittime mentre risultavano in calo i ricoveri, 260mila le vaccinazioni Pfizer anti-Covid.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 7 gennaio 2021

Nuovi casi: -- (ieri 20.331)

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 178.596)

Attualmente positivi: --

Ricoverati: -- (ieri 23174)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2571, 183 nuovi)

Totale casi positivi: --

Deceduti: -- (ieri 76.877)

Totale Dimessi/Guariti: --

Vaccinati: 322.943* (ieri erano 260mila)

*si tratta del 46,5% delle 695.175 dosi consegnate da Pfizer al primo gennaio. Altre 470mila dosi sono in arrivo oggi 5 gennaio.



Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Valle d'Aosta : --

: -- Piemonte : --

: -- Lombardia : --

: -- Liguria : --

: -- Alto Adige : 263 nuovi casi su 1832 tamponi. Un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti (23), ricoveri (340) *dati non aggiornati

: 263 nuovi casi su 1832 tamponi. Un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti (23), ricoveri (340) *dati non aggiornati Trentino : --

: -- Veneto : 3596 nuovi casi su 17243 tamponi. 43 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i +16, ricoveri -18

: 3596 nuovi casi su 17243 tamponi. 43 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i +16, ricoveri -18 Friuli Venezia Giulia : --

: -- Emilia Romagna : --

: -- Toscana : 667 nuovi casi su 8377 tamponi. 18 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +12

: 667 nuovi casi su 8377 tamponi. 18 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +12 Marche : 346 nuovi casi su 1793 tamponi.

: 346 nuovi casi su 1793 tamponi. Umbria : 64 nuovi casi su 430 tamponi. 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -1, ricoveri stabili

: 64 nuovi casi su 430 tamponi. 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti -1, ricoveri stabili Lazio : --

: -- Abruzzo : --

: -- Molise : 68 nuovi casi su 880 tamponi. 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -2

: 68 nuovi casi su 880 tamponi. 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -2 Puglia : --

: -- Campania : --

: -- Basilicata : 66 nuovi casi su 761 tamponi. Un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +2

: 66 nuovi casi su 761 tamponi. Un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +2 Calabria : --

: -- Sicilia : --

: -- Sardegna: --

Coronavirus, le ultime notizie

In vigore da oggi giovedì 7 gennaio il nuovo decreto del governo che regola le restrizioni anti Covid fino a venerdì 15 gennaio. Nel dettaglio:

giovedì 7 e venerdì 8 gennaio in vigore una zona gialla rinforzata: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori delle diverse regioni o province autonome. Resta comunque consentito, come già confermato dai precedenti decreti, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non ci si potrà spostare nelle seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma. Oggi e domani bar e i ristoranti potranno essere aperti fino alle 18, poi saranno consentiti l'asporto e la consegna a domicilio. Riaprono i negozi e i centri commerciali fino alle 20. Riaprono anche i circoli sportivi, ma è vietato l'uso degli spogliatoi. Restano chiuse, invece, piscine e palestre. Restano chiusi teatri, cinema, musei e sale bingo. È vietato circolare dalle 22 alle 5 .

in vigore una zona gialla rinforzata: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori delle diverse regioni o province autonome. Resta comunque consentito, come già confermato dai precedenti decreti, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non ci si potrà spostare nelle seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma. Oggi e domani bar e i ristoranti potranno essere aperti fino alle 18, poi saranno consentiti l'asporto e la consegna a domicilio. Riaprono i negozi e i centri commerciali fino alle 20. Riaprono anche i circoli sportivi, ma è vietato l'uso degli spogliatoi. Restano chiuse, invece, piscine e palestre. Restano chiusi teatri, cinema, musei e sale bingo. È vietato circolare dalle 22 alle 5 . Nel weekend del 9 e 10 gennaio in vigore la zona arancione: gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici.

in vigore la zona arancione: gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Dall'11 al 15 gennaio tornerà la zona gialla rinforzata ma nove regioni sono a rischio zona arancione per ordinanza del ministero della Salute. La decisione dopo i dati del monitoraggio del Cts che saranno pubblicati domani.

Come va quindi la pandemia in Italia? Non benissimo, anzi: secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 29 dicembre 2020 – 5 gennaio 2021 si registra un incremento dei nuovi casi (114.132 vs 90.117) e del rapporto positivi/casi testati (30,4% vs 26,2%). Stabili i casi attualmente positivi (569.161 vs 568.728) mentre, sul fronte ospedaliero, si registrano lievi oscillazioni dei ricoveri con sintomi (23.395 vs 23.662) e delle terapie intensive (2.569 vs 2.549); tornano a crescere i decessi (3.300 vs 3.187).

E all'estero? È allarme rosso in Germania dove il lockdown verrà prorogato anche per le 26.391 diagnosi e 1070 decessi registrate nelle ultime 24 ore.