Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 7 novembre 2020: i nuovi casi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 7 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Il bollettino coronavirus di oggi, sabato 7 novembre 2020, con i dati comunicati dal ministero della Salute e tutti gli aggiornamenti dalle regioni sull'epidemia in Italia, è atteso per le ore 17. Ieri sono stati registrati 37.809 nuovi casi. Quanto alla pressione sugli ospedali, sono 749 i nuovi posti letto occupati in degenza (24.005 in totale) e 124 in terapia intensiva (2.515 in totale). Altissimo il numero dei decessi: ieri 446 vittime. Quanto alle regioni più colpite, ieri ben 9.934 nuovi contagi si sono registrati in Lombardia, 4.878 in Piemonte e 4.508 in Campania.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 7 novembre 2020

Attualmente positivi: (ieri 499.118)

Deceduti: (ieri 446)

Pazienti dimessi/guariti: (in totale ieri 322.925)

Pazienti ricoverati: (ieri 24.005, + 749)

Ricoverati in terapia intensiva: (ieri 2.515, + 124)

Tamponi effettuati: (ieri 234.245)

Totale casi: (ieri 862.681)

I focolai di coronavirus regione per regione

Non si ferma la corsa dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle singole regioni.

Con 46.401 tamponi eseguiti è di 9.934 il numero di nuovi positivi in Lombardia, con un rapporto pari al 21,4%. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4.296 casi. A Varese 1.124, a Monza 968, a Como 941, a Brescia 569, a Pavia 408, a Bergamo 362, a Lecco 338, a Mantova 254, a Cremona 237, a Lodi 103 e a Sondrio 94.

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 631 nuovi casi di coronavirus nel percorso per le nuove diagnosi, con un'incidenza del 30,4% sui 2.075 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi: numeri sostanzialmente stabili rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano stati 697, il 31,9% dei 2.248 test.

Su quasi 29mila tamponi nel Lazio (-1.539) si sono registrati 2.699 casi positivi, 26 i decessi e 279 i guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi è stabile al 9%.

In Campania, due anziane decedute e tutte le altri ospiti contagiate dal Covid-19. È la "situazione drammatica", come la definisce il sindaco di Torre Annunziata (Napoli) Vincenzo Ascione, che si registra nella casa famiglia di corso Umberto I, già attenzionata per un focolaio che ha interessato anche alcuni operatori.

In Puglia settanta anziani, ovvero tutti gli ospiti della Rsa "Fondazione Palena" di Foggia, sono risultati positivi al coronavirus. Tra i positivi anche 28 dipendenti. A quanto si apprende sarebbero quasi tutti asintomatici.

Le ultime notizie sul coronavirus

Sono 49.323.498 i casi confermati di coronavirus nel mondo, con 1.242.873 decessi accertati dall'inizio della pandemia. È quanto riporta l'osservatorio della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, con 9.734.217 casi accertati e 236.073 decessi. Nella sola giornata di ieri, le autorità sanitarie Usa hanno riportato oltre 129mila nuovi contagi e 1.211 decessi.

Le Regioni si lamentano? "Non capisco perché, visto che hanno condiviso, approvato e implementato per mesi questo famoso sistema coi 21 parametri. Un sistema, peraltro, basato in larga parte su dati forniti dalle Regioni stesse e che ha due finalità: comprendere a che punto è l’epidemia nei vari territori e prevederne l’evoluzione". Così il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri in un'intervista al 'Fatto Quotidiano'.

"Sono sei mesi che l’Iss sta sperimentando, insieme alle Regioni, questo meccanismo di monitoraggio. Le Regioni lo alimentano con i dati inviati periodicamente e ne certificano i risultati attraverso i loro rappresentanti che fanno parte della cabina di regia. Nessuno ha mai messo in discussione, prima di adesso, questo meccanismo e rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito al meccanismo che divide l'Italia in tre fasce di rischio.