Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 7 settembre 2021: 4.720 nuovi casi e altri 71 morti

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 7 settembre 2021

Coronavirus, il bollettino di oggi, martedì 7 settembre 2021. Sono 4.720 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 3361), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 71 morti (ieri 52) che portano a 129.638 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 318.865 tamponi, con un tasso positività che cala all'1,48% (ieri 2,5%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 4307 (ieri 4302), con un aumento di 5 persone rispetto a ieri mentre sono 563 i ricoverati in terapia intensiva (-7 rispetto a ieri), con 40 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.316.077 i guariti (+6.877 ) e 133.787 gli attualmente positivi (-2.233 ).

Coronavirus, il bollettino di martedì 7 settembre 2021

Attualmente positivi: 133.787

Deceduti: 129.638 (+71)

Dimessi/Guariti: 4.316.077 (+6.877)

Ricoverati: 4.870 (-2)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 563 (-7)

Tamponi: 85.973.261 (+318.865)

Totale casi: 4.579.502 (+4.720, +0,1%)

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 875 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia, 29 i morti e 1.250 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola, in totale, sono 28.547 i positivi - 404 in meno rispetto a ieri- e di questi 850 sono ricoverati in regime ordinario, 116 in Terapia intensiva e 27.581 in isolamento domiciliare

Sono 510 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. persona è invece deceduta, portando così a 33.937 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive: sono 54 (-2).

Oggi nel Lazio si registrano 354 nuovi casi positivi (+59), 5 i decessi (-2), 481 i ricoverati (+12), 63 le terapie intensive (-1) e 555 i guariti.

Ancora tre morti in Sardegna per il Coronavirus. Nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 99 ulteriori casi confermati di positività al Covid. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (2 in più rispetto a ieri), 232 (3 in meno rispetto a ieri) in area medica.

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 242 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. I ricoverati non in terapia intensiva sono 178 (- 8 rispetto a ieri), tre i decessi.

In Toscana sono 303 i nuovi casi Covid registrati oggi. I ricoverati sono 447 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi.

Sono 119 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 7 settembre 2021, con 5 morti in più rispetto a ieri. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 213, 31 i ricoverati in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 62 nuovi contagi e un decesso. Scendono a 13 le persone ricoverate in terapia intensiva e sono 49 gli ospedalizzati in altri reparti.

Sono 70 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, Sono 83 pazienti (invariato rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (+2 rispetto a ieri con 2 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 2075 (-21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 415.448 casi di positività, 396 in più rispetto a ieri. Si registrano due decessi.

Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 settembre in Valle D'Aosta. Non si registrano morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale così a 12.044. Le persone attualmente positive sono 97 di cui 96 in isolamento domiciliare e una ricoverata in ospedale.

Coronavirus, i contagi regione per regione

Ecco i dati sui contagi divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all'incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.