Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 8 agosto: la mappa dei focolai

Coronavirus, quali sono le ultime notizie sulla diffusione del contagio in Italia? il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 8 agosto 2020 arriva come sempre nel tardo pomeriggio. Nel frattempo, nel corso della giornata, vengono resi disponibili i dati aggiornati dalle singole regioni, con i focolai individuati, i nuovi casi positivi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni ora per ora su questa pagina.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 8 agosto 2020

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati di oggi sui nuovi casi di coronavirus di sabato 8 agosto. Qui di seguito le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia . Ci sono alcuni timori legati ai nuovi focolai segnalati in varie zone da nord a sud. Inoltre gli italiani in parte stanno già abbandonando l'abitudine di indossare le mascherine: non è una buona notizia.

Coronavirus oggi: i dati di sabato 8 agosto dalle Regioni

Sono 59 i pazienti ricoverati allo Spallanzani di Roma. Di questi 45 sono positivi al tampone per la ricerca di Sars-Cov-2, 14 sono sottoposti ad indagini. Due necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali, sono a questa mattina 572. È quanto emerge dal bollettino odierno dell'Istituto 'Lazzaro Spallanzani' di Roma.

In Toscana sono 10.583 i casi di positività al Coronavirus, 23 in più rispetto a ieri (19 identificati in corso di tracciamento e 4 da attività di screening). 8 delle 23 positività odierne sono relative a giovani italiani rientrati da periodi trascorsi all'estero al termine dell'anno scolastico: in particolare 4 di essi, residenti nella zona del Valdarno aretino, sono tornati dalla Grecia e altri 4, residenti nel senese, dalla Croazia. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Una lieve diminuzione di nuovi casi positivi al covid-19 si registra oggi in Puglia. Dagli 11 di ieri si passa ai 9 rilevati oggi. Quattro positività si registrano in provincia di Lecce, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia. Nel leccese si è verificato un decesso dopo 4 giorni consecutivi senza morti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 254.939 test. Sono 3973 i pazienti guariti (dato stabile rispetto a ieri) e 178 i casi attualmente positivi (+8), dei quali 27 ricoverati e nessuno in terapia intensiva.

++ in costante aggiornamento ++

Francesco Le Foche, immunologo dell'università Sapienza di Roma, lancia un appello: "Se fossimo capaci di seguire le tre regole base potremmo gestire facilmente l'epidemia e non correre nuovi rischi".