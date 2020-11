Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 8 novembre 2020: i nuovi casi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 8 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Il bollettino coronavirus di oggi, domenica 8 novembre 2020, con i dati comunicati dal ministero della Salute e tutti gli aggiornamenti dalle regioni sull'epidemia in Italia, è atteso per le ore 17. Sono stati 39.811 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo il bollettino di ieri (con 231.673 tamponi effettuati). Sabato sono stati registrati altri 425 morti, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali italiani sono 2.634, con un incremento di 119 unità.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 8 novembre 2020

Attualmente positivi: (ieri 532.536)

Deceduti: (41.063, ieri +425)

Dimessi/Guariti: (328.891, ieri +5.966)

Ricoverati: (27.743, ieri +1.223)

di cui in terapia intensiva: (2.634, ieri +119)

Tamponi: (17.183.569, ieri +231.673)

Totale casi: (902.490, ieri +39.811)

I focolai di coronavirus regione per regione

Non si ferma la corsa dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle singole regioni.

In Lombardia, i pazienti dell'area metropolitana di Milano che il 118 soccorre e trasporta in codice verde saranno visitati in un "check point clinico avanzato" dedicato, al di fuori dei pronto soccorso. Lo rende noto l'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) che gestisce il 118.

Su 30mila tamponi eseguiti in Lazio nelle ultime ore si registrano 2.618 casi positivi, 27 decessi e 239 i guariti. Diminuisce il rapporto tra positivi e i tamponi che scende a 8,5%. Questi gli ultimi dati forniti dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Adesso è il momento di tenere alta l'attenzione affinché le misure adottate diano l'effetto auspicato di raffreddare la curva", ha sottolineato l'assessore.

"Visti i dati dei contagiati in Campania temo passeremo a breve dal giallo all'arancione. Mi auguro che la Campania sia divisa per aree di contagio evitando però la fuga verso le nostre zone", ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Le ultime notizie sul coronavirus

Oggi si riunisce la cabina di regia per l'emergenza e si attendono quindi nelle successive 24 ore le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza: cinque regioni (oltre alla Liguria sotto la lente ci sono Campania, Veneto, Toscana e Umbria) e la provincia autonoma di Bolzano rischiano il passaggio alla zona arancione da quella gialla.

"Mi assumo la responsabilità di firmare le ordinanze di chiusure, come Ministro della Salute. Se serve fare una misura per salvare la vita alle persone, per limitare il contagio, per ridurre i nostri malati, le persone che non ce la fanno, per dare una mano ai medici, infermieri che sono sul fronte, è giusto farle queste misure. Non sono una punizione per quel territorio, ma un modo per aiutarlo a uscire dalla fase più difficile". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a Stasera Italia.

I 21 parametri che servono a individuare la criticità della Regione "sono assolutamente oggettivi - ha ribadito Speranza - costruiti dalla Comunità scientifica del nostro Paese e condivisi da 24 settimane da tutte le Regioni italiane. Sulla base di questi parametri sono state valutate tutte le Regioni e nessuna in 24 settimane ha mai eccepito su nulla. Sono tra l'altro le Regioni ad alimentare la piattaforma di partenza del database dell'Istituto Superiore di Sanità: da quei dati, dalla fotografia epidemiologica di ciascuna Regione, decidiamo le misure per evitare danni ancora più gravi".