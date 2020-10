Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 8 ottobre: la mappa dei nuovi focolai

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 8 ottobre 2020. Come di consueto, intorno alle ore 17, il ministero della Salute renderà noti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovi casi, i ricoverati in terapia intensiva, i decessi e i tamponi effettuati nelle ultime 24. Nel frattempo iniziano ad arrivare i dati dalle singole regioni.

Nelle ultime settimane la curva dei contagi è tornata a crescere in maniera preoccupante, fino al picco raggiunto nel bollettino di ieri, in cui i nuovi casi sono stati 3677, il numero più alto dallo scorso 16 aprile, quando eravamo in pieno lockdown. Nel frattempo il Governo sta correndo ai ripari con un nuovo Dpcm che rende obbligatorio l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, anche se in lavorazione ci sarebbe un nuovo decreto con misure ancora più stringenti.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, i dati regione per regione

In Toscana sono 16.612 i casi di positività al coronavirus, 339 in più rispetto a ieri (192 identificati in corso di tracciamento e 147 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 339 casi odierni è di 42 anni circa (il 20% ha meno di 20 anni, il 31% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 8% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 62% è risultato asintomatico, il 32% pauci-sintomatico.

Sono complessivamente 4783 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 68 nuovi casi, 9 dei quali hanno meno di 19 anni. Sale a 486, invece, il numero dei decessi, uno in più rispetto a ieri: una 97enne della provincia dell'Aquila). Gli attualmente positivi sono 1152 (+54 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 215967 test (+2332 rispetto a ieri): 90 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale, 7 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre altri 1055 (+51 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Sono 22 i nuovi casi positivi, di cui 20 lucani e 2 pugliesi in isolamento nella loro regione: questi i dati del bollettino di oggi della task force della Regione Basilicata, su un totale di 737 tamponi processati ieri. I casi di positività di residenti lucani riguardano Bernalda (5), Brienza (4), Sant'Arcangelo e Lagonegro (2), Melfi, Aliano, Lauria, Tramutola, Policoro, Matera, Potenza (1). Nella stessa giornata sono guarite sette persone di Policoro (2), Lavello, Tramutola, Salandra, San Severino Lucano e Moliterno. Sono 35 le persone ricoverate: all'ospedale San Carlo di Potenza sono in tutto 30 (18 nel reparto di malattie infettive, 11 pneumologia, 1 medicina d'urgenza) e sono 5 all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera (5 malattie infettive, nessuno in terapia intensiva).

''Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2062 tamponi: 1158 nel percorso nuove diagnosi e 904 nel percorso guariti. I positivi sono 66 (ai 64 di stamattina si aggiungono 2 casi che erano in fase di verifica) nel percorso nuove diagnosi: 24 in provincia di Fermo, 20 in provincia di Ascoli Piceno, 11 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Pesaro Urbino e 2 fuori regione''. Lo comunica la Regione Marche. ''Questi casi comprendono 16 soggetti sintomatici, 16 contatti in ambito domestico, 10 contatti stretti di casi positivi, 4 rientri dall'estero (Romania, Albania, Svizzera), 4 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 2 rientri da altra regione, 5 casi riscontrati in ambiente di vita/divertimento, 1 caso rilevato in ambiente lavorativo e 8 casi in fase di verifica''.

