Coronavirus, il bollettino di martedì 8 settembre: la mappa dei focolai

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi martedì 8 settembre 2020 con i dati aggiornati sull'epidemia in Italia è atteso per le ore 17. Sono 1.108 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nell'ultimo bollettino coronavirus di ieri in Italia, in calo rispetto a domenica (1.297), ma con meno tamponi effettuati. In crescita invece il numero dei decessi, 12 lunedì contro gli 8 di domenica, per un totale di 35.553. Crescono purtroppo i pazienti gravi che necessitano di cure in terapia intensiva: sono 142.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati di oggi. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 8 settembre 2020

+++ Articolo in aggiornamento: clicca qui per aggiornare la pagina +++

I focolai di coronavirus oggi: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Oggi si registra il primo caso di coronavirus in un asilo. A Pergine Valsugana, in Trentino Alto Adige, un bambino è risultato positivo al test. Il piccolo aveva frequentato senza alcun sintomo l'asilo nido del paese: altri cinque bambini, che sono inseriti nella stessa sezione, sono stati posti in quarantena e saranno sottoposti al tampone.

In Puglia, il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari ha rilevato 78 positivi al coronavirus tra i dipendenti di un'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare in provincia di Bari. Dopo la segnalazione di una lavoratrice positiva sono state attivate le procedure di sorveglianza epidemiologica all'interno dell'azienda. Particolarmente elevata la percentuale dei contagi visto che su 159 tamponi eseguiti, ben 78 sono risultati positivi.

In Sardegna c'è una nuova vittima per Covid-19, la 137ma dall'inizio della pandemia nell'isola. Un paziente oncologico di 55 anni è morto nella notte nelle Cliniche di Malattie Infettive dell'Aou di Sassari. L'uomo, di Tempio Pausania, in Gallura, era stato ricoverato a Sassari con polmonite da Covid, ma era affetto anche da una neoplasia cerebrale.

Otto nuovi casi positivi di coronavirus in Basilicata dove ieri sono stati processati tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19. Le positività riguardano quattro persone residenti a Potenza, una persona di nazionalità straniera ospitata in una struttura di accoglienza, una persona residente a Policoro (Matera), una persona residente a San Giorgio Lucano (Matera) ed una a Lavello (Potenza).

Coronavirus, le ultime notizie

Sono state prorogate fino al 7 ottobre le misure anti Covid. Restano obbligatorie le mascherine nei luoghi chiusi e all’aperto dove non si può mantenere il distanziamento sociale. Possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali. Restano chiusi stadi e discoteche. Confermati anche il divieto di assembramento e il limite di capienza all'80% per i trasporti pubblici.

E si registrano passi avanti sul vaccino. Sono sei i volontari, tutti veronesi, con un’età compresa tra i 18 e i 54 anni, che si stanno sottoponendo alla sperimentazione del vaccino anti-Covid all’Ospedale di Verona. Stanno tutti bene, sono costantemente monitorati e mercoledì si sottoporranno alle prime verifiche al Policlinico. Ulteriori verifiche verranno condotte a cadenza settimanale. Questa fase fa seguito alla precedente avvenuta a Roma allo Spallanzani dove mercoledì scorso erano state inoculate su altri volontari le prime tre dosi vaccinali del Grad-Cov2.

"Se tra sei mesi non avranno evidenziato controindicazioni ed avranno prodotto anticorpi contro il Coronavirus - ha dichiarato Stefano Milleri, direttore del Centro - potremmo dire di essere sulla buona strada per il vaccino. Il vaccino ha superato i test preclinici, effettuati sia in vitro che in vivo su modelli animali, che hanno evidenziato la forte risposta immunitaria indotta e il buon profilo di sicurezza, ottenendo successivamente l'approvazione della fase Uno della sperimentazione sull'uomo". A condurre la sperimentazione è il Centro di ricerche cliniche dell'Ospedale Borgo Roma di Verona, nell'ambito della collaborazione avviata dall'Università di Verona con lo Spallanzani.