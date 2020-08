Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 9 agosto: la mappa dei focolai

Coronavirus, quali sono le ultime notizie sulla diffusione del contagio in Italia? il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 9 agosto 2020 sarà pubblicato nel pomeriggio. Intanto, ci sono tutti gli aggiornamenti dalle singole regioni con il numero di nuovi casi e i nuovi focolai. Il ministro della Salute Speranza, avverte: "Il virus non è scomparso e, in attesa di cure più certe e dei vaccini, dobbiamo continuare a gestire il rischio". I dati di sabato mostrano un rallentameno della crescita di nuovi positivi rispetto al giorno precedente.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati.

Coronavirus, il bollettino di domenica 9 agosto 2020

A Roma preoccupano i casi di rientro dalle vacanze. La Asl Roma 3 ha comunicato la positività di 8 ragazzi tra i 17 e i 19 anni, rientrati il 7 agosto da Malta dove sono stati in vacanza per una settimana. Avviato il contact tracing sui contatti stretti che al momento sembrano circoscritti. Sempre la Asl Roma 3 comunica di un ulteriore nuovo positivo di ritorno da Ibiza il 31 Luglio dove aveva alloggiato in una villa con amici. È stato avviato il contact tracing internazionale.

Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha identificato 7 nuove infezioni da coronavirus, su 1.209 tamponi effettuati. A livello provinciale l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige informa che ad oggi ha effettuato in totale 114.137 tamponi su 59.260 persone.

Il Gores della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1260 tamponi: 713 nel percorso nuove diagnosi e 547 nel percorso guariti. I positivi sono 16 nel percorso nuove diagnosi (9 nella provincia di Pesaro Urbino, 2 nella provincia di Macerata, 1 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Fermo, 1 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione). Questi casi comprendono rientri dall'estero, operatori sanitari, contatti di casi positivi, soggetti sintomatici e casi di contatto domestico.

