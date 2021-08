Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 9 agosto: le regioni a rischio "cambio colore"

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 9 agosto 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri domenica 8 agosto registrava 5.735 nuovi casi su 203.511 tamponi e 11 morti. Tutta Italia inizia una nuova settimana in area bianca ma le cose potrebbero cambiare: entro fine mese Sicilia e Sardegna sono candidate a tornare in area gialla a causa dei numeri sull'occupazione delle terapie intensive (7 e 11% rispettivamente) e area medica (13 e 11%). Sorvegliata speciale anche la Calabria dove sono occupati da pazienti covid l'11% dei posti letto non in are critica.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 9 agosto 2021

Nuovi casi: --, ieri 5.735

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 203.511

Attualmente positivi: --, ieri 112.266

Ricoverati: --, ieri 2.631

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- , ieri 299

Deceduti dopo un tampone positivo: --, ieri 128.220

Vaccinati: 34.453.812 persone pari al 63.7% della popolazione con più di 12 anni. Ieri somministrate 252mila dosi, di cui 102mila prime somministrazioni. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 9 agosto 2021: il 91% degli over 80, il 86% dei settantenni, e il 79% dei sessantenni, il 70% dei cinquantenni, il 59% dei quarantenni, il 48% dei trentenni e il 45% dei ventenni e il 21% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Valle d'Aosta : --, ieri 11 nuovi casi e nessun decesso (473). Saldo ospedalizzati: Ti stabile (0), ricoveri stabili (3).

: --, ieri 11 nuovi casi e nessun decesso (473). Saldo ospedalizzati: Ti stabile (0), ricoveri stabili (3). Piemonte : --, ieri 151 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (4) , ricoveri +5 (90).

: --, ieri 151 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (4) , ricoveri +5 (90). Liguria : --, ieri 135 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti + 2 (15), ricoveri -7 (48).

: --, ieri 135 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti + 2 (15), ricoveri -7 (48). Lombardia : --, ieri 637 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (35), ricoveri +17 (276).

: --, ieri 637 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (35), ricoveri +17 (276). Trentino : --, ieri 637 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (35), ricoveri +17 (276).

: --, ieri 637 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (35), ricoveri +17 (276). Alto Adige : 5 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri +1 (9).

: 5 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri +1 (9). Veneto : 425 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (24), ricoveri -2 (206)

: 425 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (24), ricoveri -2 (206) Friuli Venezia Giulia : --, ieri 48 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri +3 (23) .

: --, ieri 48 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri +3 (23) . Emilia Romagna : --, ieri 661 nuovi casi e due decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4 (26), ricoveri +10 (290).

: --, ieri 661 nuovi casi e due decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +4 (26), ricoveri +10 (290). Marche : 46 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (6), ricoveri +4 (49).

: 46 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (6), ricoveri +4 (49). Toscana : 492 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +7 (30), ricoveri +13 (253).

: 492 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +7 (30), ricoveri +13 (253). Umbria : --, ieri 115 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (1), +7 (25).

: --, ieri 115 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (1), +7 (25). Abruzzo : 25 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (1), ricoveri +6 (49). Ospedalizzazioni raddoppiate in due settimane.

: 25 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (1), ricoveri +6 (49). Ospedalizzazioni raddoppiate in due settimane. Lazio : --, ieri 554 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (54), ricoveri +17 (398).

: --, ieri 554 nuovi casi e 4 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (54), ricoveri +17 (398). Molise : --, ieri 10 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (1), ricoveri stabili (2).

: --, ieri 10 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (1), ricoveri stabili (2). Puglia : --, ieri 208 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (14), ricoveri -4 (97).

: --, ieri 208 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (14), ricoveri -4 (97). Campania : --, ieri 369 nuovi casi e due decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (14), ricoverati -18 (249).

: --, ieri 369 nuovi casi e due decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (14), ricoverati -18 (249). Basilicata : 21 nuovi casi. Ieri nessun decesso . Saldo ospedalizzati: Ti -1 (1), ricoveri +2 (23).

: 21 nuovi casi. Ieri nessun decesso . Saldo ospedalizzati: Ti -1 (1), ricoveri +2 (23). Calabria : --, ieri 104 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (4), ricoveri +6 (84). Zzona rossa a Bagaladi in provincia di Reggio Calabria.

: --, ieri 104 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (4), ricoveri +6 (84). Zzona rossa a Bagaladi in provincia di Reggio Calabria. Sicilia : --, ieri 822 nuovi casi e 10 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +7 (54), ricoveri +24 (418)

: --, ieri 822 nuovi casi e 10 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +7 (54), ricoveri +24 (418) Sardegna: --, ieri 303 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (22), ricoveri +1 (109).

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo ha prolungato fino al 31 dicembre lo stato d'emergenza.

Dal 6 agosto il Green pass è necessario per accedere a molti luoghi pubblici, da settembre anche per i trasporti a lunga percorrenza e per il personale scolastico.

Il Cts ha consigliato la vaccinazione per il personale della scuola così come degli adolescenti dai 12 ai 15 anni. In settima la decisione sull'obbligo vaccinale

Come va la pandemia

La quarta ondata sta frenando in Italia, con i nuovi casi quotidiani che tendono verso la stabilizzazione e, auspicabilmente, al calo. La variazione percentuale dei contagi in sette giorni, a ieri, e' di poco superiore all'8%, quando il 22 luglio, il giorno finora di maggior incremento, era arrivata a superare il 115%: casi piu' che raddoppiati in una settimana. Da quel giorno l'aumento e' andato scemando progressivamente, con alcune Regioni che sembrano aver scavallato ed essere gia' in fase discendente: il Lazio (-24% settimanale), le Province di Trento (-16%) e Bolzano (-4%), il Molise (-3%) la Liguria (-3%). Anche l'incidenza, dopo oltre un mese di aumento, e' rimasta a livelli accettabili (poco meno di 70 casi per centomila abitanti). A preoccupare sono i ricoveri ordinari e le terapie intensive, cresciuti rispettivamente del 30% e del 35% nell'ultima settimana, pur rimanendo, anche in questo caso, su livelli imparagonabili a quelli delle scorse ondate. In alcune Regioni, pero', si intravedono le soglie del 15% e del 10% di occupazione, che insieme all'incidenza sopra i 50 casi per centomila sono i requisiti che portano in zona gialla. La Sardegna, stando ai dati Agenas, ha gia' superato la quota del 10% di terapie intensive (a ieri sono l'11,2%), mentre i ricoveri ordinari sono ancora al 6,8%, lontani dalla soglia del 15%. L'incidenza e' gia' da giallo, 143 casi per centomila. Rischia anche la Sicilia, che ha un'incidenza di 108 casi per centomila, il 7,4% di intensive e il 13,3% di ricoveri ordinari: potrebbero bastare pochi giorni di aumento per entrare in giallo, magari non questa settimana (i dati presi a riferimento dalla cabina di regia sono quelli del giovedi') ma la prossima. Quanto al Lazio, la regione con piu' rianimazioni e reparti ordinari occupati da pazienti Covid, la grande disponibilita' di posti letto fa si' che i tassi di occupazione siano ancora ragionevolmente lontani dalla zona di rischio, il 5,7% e il 6,2%..