Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 9 dicembre 2021: i numeri dalle regioni

Attesa per il bollettino coronavirus di oggi, giovedì 9 dicembre 2021. Ieri i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 17.959, con 86 nuovi decessi, secondo i dati del ministero della Salute.

Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana 1-7 dicembre si registra un aumento sia dei nuovi casi rispetto alla precedente (105.771 vs 86.412, pari a +22,4%) sia dei decessi (558 vs 498 pari a +12%, di cui 17 riferiti a periodi precedenti). Crescono anche i ricoveri con sintomi (6.078 vs 5.227, +851, pari a +16,3%) e le terapie intensive (776 vs 683, +93, pari a +13,6%). Gimbe indica inoltre come la percentuale di pazienti che necessita di ricovero ospedaliero sul totale dei positivi si sia dimezzata grazie alla protezione del ciclo vaccinale primario nei confronti delle forme severe di malattia. Si registra inioltre un boom di terze dosi di vaccini nell'ultima settimana: +52,6%, pari a 2.644.894 di somministrazioni. In forte crescita anche il numero dei nuovi vaccinati con un aumento del 31,7%, pari 223.116 vaccinazioni

Coronavirus, il bollettino di giovedì 9 dicembre 2021

In Veneto sono 1.928 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, dopo i 3.516 contagi della giornata di ieri, mentre si registrano anche 4 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione aggiornato alle ore 8 di oggi. Crescono ancora i numeri dagli ospedali. I ricoverati per Covid sono oggi 797 (+56): nelle aree mediche sono 741 (-31), quelli nelle terapie intensive 132 (+3).

In Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore si sono registrati 39 nuovi positivi, con 26 nuove guarigioni. I casi testati nell'ultima giornata sono stati 184. Gli attuali positivi salgono a 744, di cui 709 in isolamento domiciliari. I ricoveri sono 25 (due in più di ieri): 24 nei reparti ordinari e uno in terapia intensiva.

In Toscana il bollettino giornalieri della Regione segnala 659 nuovi casi di coronavirus su 8.085 tamponi molecolari e 9.850 antigenici rapidi. Si segnalano anche 4 nuovi decessi. In aumento la pressione ospedaliera. I ricoverati nelle aree Covid sono attualmente 325 (+8 più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (dato invariato rispetto al giorno precedente).

In Basilicata su 137 tamponi esaminati ieri due soli sono risultati positivi. Secondo il bollettino diffuso dalla task force regionale negli ospedali di Potenza e Matera ci sono 20 persone ricoverate, una di queste in terapia intensiva. Si registrano inoltre 18 guarigioni.